Kisela voda ili gazirani sok? Novo istraživanje otkriva ko je veći neprijatelj zuba

Kisela voda posljednjih godina postala je popularna zamjena za gazirane sokove. Ipak, mnogi se i dalje pitaju da li mehurići mogu da oštete zubnu gleđ na isti način kao gazirana pića puna šećera.

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Novo istraživanje predstavljeno na godišnjem skupu Američkog društva za ishranu (Nutrition 2026) ukazuje da odgovor nije tako jednostavan.

Većina ranijih istraživanja procenjivala je samo koliko je neko piće kiselo. Međutim, naučnike je zanimalo nešto drugo, kako na različite napitke reaguje sama usna duplja.

U istraživanju je učestvovalo 20 odraslih osoba, a svaki ispitanik je u različitim prilikama, pio običnu vodu, običnu gaziranu vodu, gaziranu vodu obogaćenu kalcijumom i gazirani zaslađeni sok. Nakon toga istraživači su merili promjene pH vrijednosti pljuvačke u minutima koji slijede posle konzumacije napitka.

Sok je izazvao najveći pad pH vrijednosti

Rezultati su pokazali jasnu razliku. Zaslađeni gazirani sok doveo je do najvećeg i najdugotrajnijeg pada pH vrednosti pljuvačke, dok je kiselost ostala izraženija i dva, ali i dvadeset minuta nakon ispijanja.

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Nasuprot tome, obična kisela voda izazvala je samo kratkotrajan pad pH vrijednosti neposredno nakon konzumacije. Već poslije dvadesetak minuta vrijednosti su se uglavnom vratile na nivo koji je zabilježen pre ispijanja. Sličan obrazac primijećen je i kod gazirane vode obogaćene kalcijumom.

Zašto je pH važan?

Zubna gleđ je najčvršće tkivo u ljudskom organizmu, ali nije neuništiva. Kada sredina u ustima postane previše kisela, minerali iz gleđi postepeno počinju da opadaju, što povećava rizik od oštećenja.

Prema rezultatima ovog istraživanja, iako gazirana voda nakratko povećava kiselost u ustima, pH nije padao do nivoa koji se smatra kritičnim za početak rastvaranja gleđi. Upravo zato istraživači smatraju da ona predstavlja znatno bolji izbor od zaslađenih gaziranih pića kada je riječ o zdravlju zuba.

Autori ističu da njihovi rezultati ne znače da kisela voda nema nikakav uticaj na usnu duplju, već da je taj uticaj mnogo manji od onoga koji izazivaju gazirani sokovi sa dodatim šećerom.

Drugim riječima, za osobe koje žele da smanje unos zaslađenih napitaka, obična, nezaslađena kisela voda bolja je alternativa, naročito ako se konzumira umjereno i uz redovnu oralnu higijenu.

(EUpravo zato/Sciencedaily)