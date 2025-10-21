logo
Direktor Puteva RS tvrdi da će most u Česmi uskoro biti gotov, pozvao Grad da završi svoj dio posla

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Vršilac dužnosti direktora "Puteva RS" Miroslav Janković izjavio je da bi radovi na mostu preko Vrbasa u banjalučkom naselju Česma trebali da budu završeni do sredine naredne sedmice.

Most u Česmi uskoro gotov tvrdi direktor Puteva RS Izvor: Grad Banja Luka

Janković je apelovao na gradske vlasti da urade dio posla koji su preuzeli, a riječ je o pristupnim saobraćajnicama.

"Na mostu se trenutno radi hidroizolacija. Ako nas posluži vrijeme, u narednih sedam dana biće završeni svi slojevi kolovoza. Poslije toga slijedi montiranje ograde", izjavio je Janković.

On je napomenuo da će most u Česmi time biti u potpunosti završen kada je riječ o dijelu posla koji je ovo preduzeće preuzelo u skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske, a to je isključivo gradnja mosta preko Vrbasa koji spaja njegovu lijevu obalu sa naseljem Česma.

Janković je ponovio da su pristupne saobraćajnice posao Gradske uprave Banjaluka koji je ona preuzela u skladu sa potpisanim sporazumom.

"Nemam informaciju u kojoj je to fazi, koji su problemi i zašto se radovi ne završavaju. Međutim, vidim da se tamo radovi uopšte ne izvode. Zamolio bih gradske vlasti da ažuriraju dinamiku zajedno sa izvođačima i da što prije završe radove u interesu stanovnika", rekao je Janković.

Odlukom Vlade Republike Srpske preduzeće "Putevi Republike Srpske" zaduženo je za izgradnju mosta, dok bi pristupne puteve trebalo da izgradi grad Banjaluka. Ukupna vrijednost investicije je oko 6,6 miliona KM. 

(Srna)

