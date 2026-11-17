Violinista Stefan Milenković i pijanistkinja Natalija Mladenović večeras su u Banjaluci održali humanitarni koncert "Muzika koja mijenja živote".

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Koncert je organizovan sa ciljem da se prikupljenim sredstvima obezbijede stipendije mladim umjetnicima, kako bi razvijali svoj talenat, a Kulturni centar Banski dvor bio ispunjen do posljednjeg mjesta.

Milenković je ranije danas rekao novinarima da je muzika mnogo više od umjetnosti, te da je ona univerzalni jezik koji povezuje ljude.

"Uvijek mi je posebno da sviram u Banjaluci, a pogotovo kada je ovako lijep povod. To je za nas umjetnike možda i najljepši format, jer to je ta razmjena energije sa publikom", rekao je Milenković.

Publika je večeras imala priliku da čuje djela Bramsa, Šnitkea, Paganinija, Lutoslavskog, te Pabla de Saraslatea, španskog Paganinija.

Koncert je organizovao Rotari klub "Glorija" iz Banjaluke, koji već 16 godina podržava obrazovanje djece i mladih.

Prošle godine Klub je obezbijedio šest studentskih stipendija za mlade iz Doma "Rada Vranješević", a Centru "Zaštiti me" donirao opremu vrijednu 10.000 KM za podršku obrazovanju djece sa poteškoćama u razvoju.

(Mondo)