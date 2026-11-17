Banjalučki Imprimatur objavio je knjigu "Zovem se sin", književni prvenac Ene Mitrovski o životu, propuštenim željama, sjećanjima i porodičnim odnosima.

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U izdanju banjalučke izdavačke kuće Imprimatur objavljena je knjiga "Zovem se sin", književni prvenac Ene Mitrovski, koja kroz niz međusobno povezanih priča donosi intiman portret jednog čovjeka i njegovog života, od djetinjstva u Skoplju do poznih godina.

U središtu knjige je junak Z, dječak koji je kao mali znao gotovo sve glavne gradove svijeta, maštao o putovanjima i želio da postane slikar. Međutim, život ga je odveo drugim putem. Završio je vojnu školu, postao oficir, a kasnije i pekar. Neke želje je vremenom napustio, neke navike zadržao, dok mnoge stvari nikada nije naučio da izgovori.

Kroz svakodnevne situacije, porodične odnose, sjećanja i male životne protivrječnosti, Mitrovski otvara pitanja o očekivanjima s kojima odrastamo, odlukama koje donosimo, ali i onima koje drugi donose umjesto nas. Knjiga se bavi razlikom između života kakav smo zamišljali i onoga koji smo na kraju zaista živjeli, kao i tragovima djetinjstva koji ostaju prisutni i u odraslom dobu.

Priče o Z. isprepletene su detaljima svakodnevice i popularne kulture nekadašnje Jugoslavije. Školski radio, muzika šezdesetih i sedamdesetih godina, vojnički život, putovanja i porodični rituali čine atmosferu u kojoj se smjenjuju humor, ironija i nostalgija. Iza tih prizora postepeno se otkriva čovjek koji često ne umije da pokaže ono što osjeća.

Ena Mitrovski rođena je 1986. godine u Sarajevu. Diplomirala je srpski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, a profesionalno se bavi kulturom, umjetnošću i medijima.

Autorka je televizijskih emisija i scenarija, osnivač umjetničke platforme "Prostor" i urednica za kulturu na Alternativnoj televiziji. Zaposlena je u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, gdje se bavi odnosima s javnošću i koordinacijom kulturnih projekata.

"Zovem se sin" njena je prva knjiga.