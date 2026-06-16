"Imprimatur" donosi evropski književni hit: Objavljen roman "Zakon gravitacije" na srpskom

Izdavačka kuća Imprimatur objavila je roman "Zakon gravitacije" portugalske autorke Gabrijele Rujvo. Djelo kroz slojevitu narativnu strukturu istražuje vrijeme, identitet, porodične traume i granice između stvarnosti i književnosti.

Izvor: Imprimatur/Mondo

Izdavačka kuća Imprimatur objavila je, u prevodu Vesne Stamenković, roman "Zakon gravitacije" portugalske autorke Gabrijele Rujvo, djelo koje je 2024. godine uvršteno u uži izbor za Nagradu Evropske unije za književnost. Roman donosi slojevitu priču o vremenu, identitetu i nasljeđu porodičnih trauma, istražujući granice između stvarnosti i književnosti.

U središtu romana nalaze se naizgled nepovezani likovi: starac u bolničkoj postelji, pisac bestselera, dječak opčinjen knjigama, prijateljice Marija Ana i Ana Marija te niz drugih sudbina koje se ukrštaju kroz vrijeme. Kako se njihove priče razvijaju, postaje jasno da je upravo vrijeme sila koja ih povezuje, brišući granice između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

U obrazloženju nominacije za Nagradu Evropske unije za književnost istaknuto je da roman na izuzetno uspješan način povezuje lične sudbine sa velikim pitanjima savremenog društva, potvrđujući da književnost i dalje može biti prostor zajedničkih evropskih iskustava.

Izvor: Imprimatur/Mondo

Napisan na portugalskom jeziku, ovaj roman donosi višestruku narativnu strukturu kroz koju se obrađuju teme koliko stare, toliko i savremene: silovanje, porodično nasilje, rasa, napuštanje i identitet. Sve su to dugotrajni problemi kojima se priča bavi kroz različite likove povezane centralnom osom vremena.

"Zakon gravitacije" namijenjen je čitaocima koji vole romane o vremenu, identitetu i ljudskim odnosima, kao i onima koji uživaju u književnosti koja spaja emotivnu snagu priče sa formalnom i idejnom ambicioznošću.

Gabrijela Rujvo rođena je u Lisabonu 1970. godine, a od 2004. godine živi u Londonu. Dobitnica je nagrade "Prémio LeYa" za 2013. godinu za svoj prvi roman "Uma Outra Voz". Vodi "Miúda Books", onlajn knjižaru specijalizovanu za dječju književnost na portugalskom jeziku. Članica je i književnog kluba "Clube das Mulheres Escritoras", usmjerenog na promociju savremenih portugalskih autorki. Njen roman "Zakon gravitacije" bio je u užem izboru za Nagradu Evropske unije za književnost 2024. godine.

Roman je objavljen u sklopu projekta izdavačke kuće Imprimatur "Van margine", čiju je realizaciju pomogao program Kreativna Evropa, a koji je zamišljen kao vid popularizacije savremenog evropskog ženskog stvaralaštva.