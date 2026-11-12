Predstava "Sin" savremenog francuskog dramskog pisca Florijana Zelera, u režiji Belinde Stijak, biće premijerno izvedena u subotu, 14. novembra, u 20.30 časova na sceni "Petar Kočić" Narodnog pozorišta Republike Srpske (NPRS).

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ovim komadom, koji kroz priču o jednoj disfunkcionalnoj porodici otvara bolna i aktuelna pitanja adolescentske depresije, nerazumijevanja i roditeljskih zabluda, nacionalni teatar zatvara ciklus savremenih i društveno angažovanih predstava na maloj sceni NPRS, u okviru kojeg je pružena prilika mladim domaćim rediteljima.

Rediteljka Belinda Stijak istakla je da Zelerov vrhunski napisan tekst ne nudi jednostavne odgovore, već secira načine na koje se porodica bori kada neko od njenih članova prolazi kroz krizu.

"Nama se čini da se o depresiji dosta govori, međutim mislim da generalno ljudi malo znaju o njoj i da nismo u stanju da vidimo ljude pored sebe koji prolaze kroz takve situacije. Postoje trenuci kada shvatimo da više ne poznajemo svoje dijete. Ne zato što se ono preko noći promijenilo, nego zato što smo možda predugo gledali ono što smo željeli da vidimo. Najteže je prihvatiti da nekoga možemo beskrajno voljeti, a ipak ne znati kako da mu pomognemo", poručila je Stijak uoči premijere.

Vidi opis Seciranje porodične krize: Premijera predstave "Sin" u Narodnom pozorištu RS (FOTO/VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 11 11 / 11

Dramaturg predstave Aleksandar Vasiljević naglasio je da je komad pisan fragmentarno, te da je tokom rada na tekstu bilo najzahtjevnije sačuvati suštinu i ne oskrnaviti osjetljivu temu. Kako bi što vjernije prenijeli psihološka stanja svojih likova, glumački ansambl je tokom procesa sarađivao sa stručnim licima – psihologom i psihijatrom.

Glumačku podjelu čine Ilija Ivanović u ulozi sina Nikolasa, Boris Šavija kao otac Pjer, Snježana Mišić u ulozi majke Ane, te Nataša Perić kao Pjerova nova supruga Sofija.

Govoreći o radu na predstavi, glumci su istakli da komad ne nudi crno-bijelu podjelu likova, već prikazuje ljude od krvi i mesa sa sopstvenim emocionalnim ograničenjima.

Mladi glumac Ilija Ivanović rekao je da mu je rad sa psihologom i psihijatrom bio dragocjen kako bi razumio obrasce ponašanja i teret koji nosi njegov lik.

"Svi kazani pucaju na 100, ali je za svaki kazan stotka drugačija. Potrudio sam se maksimalno da se otvorim tom dječaku i da razumijem bol koju nosi. Komad je napisan tako da se u njemu svaki član porodice može pronaći, samo je pomjeren u ekstrem kako bi se skrenula pažnja", istakao je Ivanović.

Boris Šavija, koji tumači ulogu oca Pjera, naglasio je da ovo nije samo priča o tinejdžerskoj depresiji, već i o roditeljima koji ne umiju da se izbore sa krizom svog djeteta.

"Put do pakla je popločan dobrim namjerama. Moj lik se trudi da sina po nekakvom modelu ustroji kao da pravi duplog sebe, nameće mu pravila i ne prihvata ga, nego kao nekakav ljudski mehaničar hoće da ga popravi", objasnio je Šavija.

Glumica Nataša Perić, koja igra Sofiju, istakla je da Zeler nije osuđivao svoje likove, već je ukazao na njihove strahove, zablude i emocionalna ograničenja.

"Vrlo lako dijelimo savjete, a svi bježimo od toga da prihvatimo da smo ograničeni u nekim stvarima. Moj lik Sofije je žena koja ne prihvata odgovornost za tuđi život, ali postaje neko ko je odgovoran za posljedice tuđih života", kazala je Perićeva.

Snježana Mišić, koja tumači majku Anu, ocijenila je da je komad izuzetno aktuelan i katarzičan, te da će publika prepoznati sopstvene životne situacije.

"Moja junakinja želi da razumije sina i osjeća da nešto nije u redu, ali nema kapacitet da to sagleda. Važno je da ljudi koji budu gledali predstavu shvate da to nije njihov sebičluk, nego da smo svi ljudi od krvi i mesa sa ograničenim kapacitetima, i da rješenje postoji ako potražimo stručnu pomoć", poručila je Mišićeva.

Nakon posljednje ovogodišnje dramske premijere, publiku Narodnog pozorišta Republike Srpske do kraja kalendarske godine, ali i početkom naredne, očekuje raznovrstan i dinamičan repertoar. Pogledajte!

(Mondo)