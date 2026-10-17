Narodno pozorište RS otvara vrata publici: Uz Sterijinu komediju počinje nova sezona, u pripremi i muzički projekti

Premijerom predstave "Pokondirena tikva" u režiji Željka Đukića, po djelu Jovana Sterije Popovića, u Narodnom pozorištu Republike Srpske sutra će biti otvorena 97. pozorišna sezona.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Direktor nacionalnog teatra Dijana Grbić rekla je Srni da publika od ove predstave može da očekuje, iznad svega, kvalitet.

Grbićeva je navela da je Đukić reditelj kojeg publika već poznaje, jer je u Narodnom pozorištu režirao predstavu "Ivanov", dok se njegova profesionalna karijera odvijala od Mostara i Sarajeva, preko Beograda, Niša i Zrenjanina, sve do SAD.

"Kompletan autorski tim sastavljen je od provjerenih profesionalaca, tako da smo u sigurnim rukama. 'Pokondirenu tikvu' igrale su mnoge velike glumice, ali zaista i mi jedva čekamo da vidimo maestralnu Nikolinu Frganović kao Femu",istakla je Grbićeva.

Prema njenim riječima, prednost ove predstave su i druga velika imena domaćeg glumišta Aleksandar Stojković, LJubiša Savanović, Željko Erkić i Sandra Ljubojević, a tu su i mladi glumci Tara Jovanić, Isidora Davidović, Vojin Topalović i Vojin Vukelić.

Grbićeva je napomenula da će nakon premijere biti uručene zahvalnice prijateljima i partnerima pozorišta, te proglašeni dobitnici godišnjih nagrada za najboljeg glumca, glumicu i predstavu u protekloj sezoni.

"Svoj zacrtani cilj smo ostvarili, a ljudi kojima smo dali povjerenje ispunili su očekivanja, pogotovo mladi umjetnici, zbog čega smo izuzetno ponosni", rekla je Grbićeva.

Osim "Pokondirene tikve", u procesu stvaranja je i predstava "Sin" po tekstu Florijana Zelera, u režiji Belinde Stijak, a i novoj sezoni planirana je saradnja i sa rediteljima Đorđem Nešovićem i Nikolom Zavišićem.

"Neki od novih dramskih projekata imaće i muzički karakter, te planiramo da uključimo i naš orkestar u ove procese", rekla je Grbićeva.

Osim toga, u toku su i gostovanja - predstava "Gospođa Olga" 20. oktobra učestvuje u takmičarskom programu "Vršačke pozorišne jeseni", dok će ansambl predstave "Martin udio" izvesti ovaj komad 22. oktobra na festivalu "Dani Zorana Radmilovića" u Zaječaru i 23. oktobra na festivalu "Borini pozorišni dani" u Vranju.

"Naš Simfonijski orkestar nedavno je počeo svoju petu koncertnu sezonu, kada nam je gostovao sjajni maestro iz Portugalije Filipe Kunja, a svima preporučujem da nas posjete i poslušaju koncert 'Bečka posla – Hajdn i Mocart", rekla je Grbićeva.

Ona je navela da su posljednjih nekoliko pozorišnih sezona obilježile premijere dvije opere, koje su prošle izuzetno zapaženo kod publike, te izrazila nadu da će se ponovo, uz pomoć partnera i resornog ministarsta, stvoriti uslovi da se ponovo izvede opera u Banjaluci.

"Mnoge stvari se moraju prethodno posložiti da bismo operu, balet ili mjuzikl imali kao redovan dio našeg repertoara. Priznajmo da to u ovom trenutku ne možemo da realizujemo, ali zato razvijamo kreativne snage, kao i tehničke kapacitete, kako bi se to u bliskoj budućnosti i ostvarilo", navela je Grbićeva.