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„Martin udio“ najbolja predstava prema ocjeni publike u Vranju: Narodno pozorište Srpske osvojilo dvije nagrade

„Martin udio“ najbolja predstava prema ocjeni publike u Vranju: Narodno pozorište Srpske osvojilo dvije nagrade

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Predstava „Martin udio“ Narodnog pozorišta Republike Srpske osvojila je dvije nagrade na 46. festivalu „Borini pozorišni dani“ u Vranju – nagradu publike „Radoslav Radivojević“ i nagradu Grada Vranja za kolektivnu igru.

„Martin udio“ osvojio dvije nagrade na festivalu u Vranju Izvor: Narodno pozorište RS

Predstava, nastala prema tekstu Sanje Savić Milosavljević i u režiji Nikole Bundala, dobila je ocjenu publike 4,96, čime je proglašena najboljom predstavom festivala prema glasovima gledalaca.

U obrazloženju žirija istaknuto je da je umjetnički ansambl predstave „na uzbudljiv i potresan način donio priču o sudbini malih ljudi u predratnim i ratnim vremenima raspada Jugoslavije“.

„Vrlina glumačkog angažmana je u njihovoj nadahnutoj i virtuozno orkestriranoj igri“, navedeno je u obrazloženju.

Festival „Borini pozorišni dani“ održan je od 21. do 28. oktobra, a ovogodišnje izdanje bilo je posvećeno obilježavanju 150 godina od rođenja Borisava Stankovića.

Publika u Vranju imala je priliku da pogleda sedam predstava objedinjenih sloganom „Između sudbine i običnog života“.

(Mondo)

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Tagovi

Narodno pozorište RS Borini pozorišni dani nagrada

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