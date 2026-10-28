„Martin udio“ najbolja predstava prema ocjeni publike u Vranju: Narodno pozorište Srpske osvojilo dvije nagrade

Predstava „Martin udio“ Narodnog pozorišta Republike Srpske osvojila je dvije nagrade na 46. festivalu „Borini pozorišni dani“ u Vranju – nagradu publike „Radoslav Radivojević“ i nagradu Grada Vranja za kolektivnu igru.

Predstava , nastala prema tekstu Sanje Savić Milosavljević i u režiji Nikole Bundala, dobila je ocjenu publike 4,96, čime je proglašena najboljom predstavom festivala prema glasovima gledalaca.

U obrazloženju žirija istaknuto je da je umjetnički ansambl predstave „na uzbudljiv i potresan način donio priču o sudbini malih ljudi u predratnim i ratnim vremenima raspada Jugoslavije“.

„Vrlina glumačkog angažmana je u njihovoj nadahnutoj i virtuozno orkestriranoj igri“, navedeno je u obrazloženju.

Festival „Borini pozorišni dani“ održan je od 21. do 28. oktobra, a ovogodišnje izdanje bilo je posvećeno obilježavanju 150 godina od rođenja Borisava Stankovića.

Publika u Vranju imala je priliku da pogleda sedam predstava objedinjenih sloganom „Između sudbine i običnog života“.

(Mondo)