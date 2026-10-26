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Veliki uspjeh pred istorijski jubilej: "Banjalučanke" osvojile zlato u Italiji

Veliki uspjeh pred istorijski jubilej: "Banjalučanke" osvojile zlato u Italiji

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Ženski kamerni hor "Banjalučanke" iz Banjaluke osvojio je zlatnu medalju u kategoriji tradicionalne muzike na renomiranom 23. Internacionalnom horskom takmičenju "Venecija in muzika" u Italiji.

Hor "Banjalučanke" donosi zlatnu medalju iz Italije Izvor: Hor Banjalučanke

Pod umjetničkim rukovodstvom kompozitora i dirigenta Mladena Matovića hor "Banjalučanke" je nastupio kao jedini predstavnik Republike Srpske i BiH na ovom značajnom međunarodnom takmičenju, koje je ove godine okupilo etablirane horske ansamble iz Rumunije, NJemačke, Južne Koreje, Poljske, Estonije, Hrvatske, Italije i Češke.

Takmičenje je od 23. oktobra održano u jedinstvenom zdanju katedrale Svetog Stefana, dok su kao solisti ansambla nastupili Žaklina Gligorić, Jelena Vulin, Marija Popović, te u dvije numere i instrumentalisti Mladen Janković /klavir/ i Andrej Petković /perkusije/.

Matović je istakao da je, nakon osvajanja zlatne medalje i pobjede u istoj kategoriji u Finskoj, ovo drugo veliko priznanje za hor "Banjalučanke" u ovoj godini.

"Srećni smo i ponosni što smo na još jednom značajnom takmičenju zadržali kontinuitet kvalitetnih takmičarskih nastupa na internacionalnoj horskoj sceni", rekao je Matović Srni.

On je čestitao članicama hora na velikom trudu, ljubavi i posvećenosti koji su utkani u ovo dvadeset i drugo međunarodno priznanje za ovaj ansambl.

Matović je dodao i da će nakon učešća na takmičenju u Veneciji, Ženski kamerni hor "Banjalučanke" u nastavku sezone sve aktivnosti podrediti pripremama za obilježavanje velikog jubileja, 50 godina postojanja.

"Obilježavanje će obuhvatiti pripremu i organizaciju velikog gala koncerta na tvrđavi Kastel uz učešće prijatelja, gostiju i svih dosadašnjih generacija ansambla, dok će u okviru pratećih aktivnosti proslava jubileja obuhvatiti i snimanje novog albuma, izradu monografije, te organizaciju i otvaranje posebne izložbene postavke posvećene ovoj značajnoj godišnjici", rekao je Matović.

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Tagovi

hor hor Banjalučanke

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