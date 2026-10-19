"Banjalučanke" ponovo u Italiji: Ženski kamerni hor nastupa na prestižnom takmičenju u Veneciji

Ženski kamerni hor "Banjalučanke" nastupiće na 23. internacionalnom horskom takmičenju "Venecija in muzika", koje će od petka do utorka, od 23. do 27. oktobra, u Veneciji i Kaorlu u Italiji okupiti horove iz devet zemalja.

Izvor: Hor Banjalučanke

Dirigent hora Mladen Matović rekao je Srni da hor "Banjalučanke" već pola vijeka svojom profesionalnošću i kvalitetom odolijeva izazovima i njeguje tradicionalnu i savremenu horsku muziku, te da je nastup u Italiji prilika da održi visok rejting na međunarodnom planu.

"Godine postojanja nisu jedini dokaz značaja koji imaju `Banjalučanke` za Republiku Srpsku i BiH, nego se on ogleda i u specifičnom načinu na koji ovaj hor čuva i predstavlja kulturno nasljeđe", istakao je Matović.

Imajući u vidu broj zemalja učesnica, kvalitet prijavljenih ansambala, te sam renome takmičenja sa tradicijom dužom od dvije decenije, Matović smatra da je velika čast i privilegija biti predstavnik svoga grada i republike na jednom ovako značajnom međunarodnom događaju.

"Nakon punih 15 godina hor `Banjalučanke` ponovo se vraća na takmičenje u Veneciji, na kojem smo sad već davne 2011. godine osvojili zlatnu medalju i ostvarili pobjedu u kategoriji ženskih horova", rekao je Matović.

Na takmičenju u Italiji takmičiće se horovi iz NJemačke, Češke, Estonije, Hrvatske, Rumunije, Poljske, Južne Koreje i Italije.

Hor "Banjalučanke" će se predstaviti sa reprezentativnim repertoarom značajnih domaćih autora, a ansamble će ocjenjivati internacionalni stručni žiri, sačinjen od uglednih svjetskih kompozitora, dirigenata i eksperata za horsku muziku u sastavu Batista Pradal /Italija/, Marija Furntrati /Austrija/ i Arne Saluver /Estonija/.

Takmičenje će biti održano u impresivnom zdanju Katedrale Svetog Stefana, koja je nadaleko poznata po svojoj izuzetnoj akustici.