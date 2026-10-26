Od "Vouga" i "Netfliksa" do grada na Sani: Svjetski priznati umjetnik oslikava 13. prijedorski mural

U okviru projekta "Prijedor grad murala" u gradu na Sani počelo je oslikavanje trinaestog po redu murala, čiji je autor svjetski priznati umjetnik Luka Zani, saopšteno je iz Udruženja likovnih umjetnika Prijedor.
Novi mural, koji će dodatno obogatiti vizuelni identitet grada, biće realizovan na fasadi zgrade G1 u prijedorskom naselju Pećani.
Luka Zani je ujedno i dobitnik ovogodišnje prestižne međunarodne nagrade "Paola de Manjinkor". Riječ je o stvaraocu sa bogatom internacionalnom karijerom, čiji radovi već krase brojne metropole, a njegov talenat prepoznale su i najveće globalne kompanije.
"U svojoj karijeri, pored murala koje je oslikao širom svijeta, sarađivao je i sa kompanijama kao što su 'Prada', 'Adidas', 'Najk' i magazin 'Voug'. Poznat je i kao autor murala u Rimu koji je radio za platformu 'Netfliks'", ističe se u saopštenju Udruženja likovnih umjetnika Prijedor (ULUP).Izvor: prijedordanas.com
Ovaj projekat, koji iz godine u godinu privlači sve više pažnje domaće i regionalne javnosti, realizuje se uz podršku grada Prijedora, italijanske pokrajine Trentino i italijanske opštine Lavis.
Projekat "Prijedor grad murala" nastao je sa jasnim ciljem da se grad na Sani pozicionira i izdvoji na mapi kao grad likovnih umjetnika. Zahvaljujući ovoj inicijativi, murali su postali jedan od najznačajnijih kulturno-turističkih brendova Prijedora, pretvarajući njegove ulice u jedinstvenu galeriju na otvorenom.