Od "Vouga" i "Netfliksa" do grada na Sani: Svjetski priznati umjetnik oslikava 13. prijedorski mural

U okviru projekta "Prijedor grad murala" u gradu na Sani počelo je oslikavanje trinaestog po redu murala, čiji je autor svjetski priznati umjetnik Luka Zani, saopšteno je iz Udruženja likovnih umjetnika Prijedor.

Izvor: prijedordanas.com

Novi mural, koji će dodatno obogatiti vizuelni identitet grada, biće realizovan na fasadi zgrade G1 u prijedorskom naselju Pećani.

Luka Zani je ujedno i dobitnik ovogodišnje prestižne međunarodne nagrade "Paola de Manjinkor". Riječ je o stvaraocu sa bogatom internacionalnom karijerom, čiji radovi već krase brojne metropole, a njegov talenat prepoznale su i najveće globalne kompanije.

"U svojoj karijeri, pored murala koje je oslikao širom svijeta, sarađivao je i sa kompanijama kao što su 'Prada', 'Adidas', 'Najk' i magazin 'Voug'. Poznat je i kao autor murala u Rimu koji je radio za platformu 'Netfliks'", ističe se u saopštenju Udruženja likovnih umjetnika Prijedor (ULUP).

Izvor: prijedordanas.com

Ovaj projekat, koji iz godine u godinu privlači sve više pažnje domaće i regionalne javnosti, realizuje se uz podršku grada Prijedora, italijanske pokrajine Trentino i italijanske opštine Lavis.

Projekat "Prijedor grad murala" nastao je sa jasnim ciljem da se grad na Sani pozicionira i izdvoji na mapi kao grad likovnih umjetnika. Zahvaljujući ovoj inicijativi, murali su postali jedan od najznačajnijih kulturno-turističkih brendova Prijedora, pretvarajući njegove ulice u jedinstvenu galeriju na otvorenom.