Najpoznatiji dobojski muralista naslikao mural Halida Bešlića (Video)

Deni Božić u svoju galeriju murala dodao i slavnog pjevača.

Izvor: Facebook

U Doboju je oslikan mural posvećen legendarnom bosanskohercegovačkom pjevaču Halid Bešliću, koji je preminuo u oktobru prošle godine u 72. godini.

Mural je oslikao bosanskohercegovački umjetnik Deni Božić. Iza ovog umjetnika je preko 100 murala, a najviše u njegovom rodnom gradu.

Između ostalih, oslikao je portrete patrijarha srpskog Porfirija, Nikole Tesle, Dositeja Obradovića, Branka Ćopića, Ive Andrića, glumaca Milene Dravić i Dragana Nikolića, Bate Živojinovića, Nikole Simića, Nebojše Glogovca, kao i mnogih svjetskih i domaćih poznatih ličnosti.