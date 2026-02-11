logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najpoznatiji dobojski muralista naslikao mural Halida Bešlića (Video)

Najpoznatiji dobojski muralista naslikao mural Halida Bešlića (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Deni Božić u svoju galeriju murala dodao i slavnog pjevača.

deni božić naslikao mural halida bešlića u doboju Izvor: Facebook

U Doboju je oslikan mural posvećen legendarnom bosanskohercegovačkom pjevaču Halid Bešliću, koji je preminuo u oktobru prošle godine u 72. godini.

Mural je oslikao bosanskohercegovački umjetnik Deni Božić. Iza ovog umjetnika je preko 100 murala, a najviše u njegovom rodnom gradu. 

Između ostalih, oslikao je portrete patrijarha srpskog Porfirija, Nikole Tesle, Dositeja Obradovića, Branka Ćopića, Ive Andrića, glumaca Milene Dravić i Dragana Nikolića, Bate Živojinovića, Nikole Simića, Nebojše Glogovca, kao i mnogih svjetskih i domaćih poznatih ličnosti.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Deni Božić mural Doboj Halid Bešlić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA