"Prijedor grad murala" slavi 13 godina: Poljski umjetnik dobio nagradu i oslikao 12. mural (FOTO)

Prijedor je dobio 12. mural u okviru projekta koji realizuje Udruženje likovnih umjetnika iz tog grada, uz podršku Gradske uprave i opštine Lavis iz Italije.

Izvor: Srna/Katarina Panić

Koordinator projekta "Prijedor grad murala" Boris Eremić izjavio je da je priča pokrenuta u čast Paole de Maninkor, čuvene slikarke iz Lavisa koja je uradila prvi mural na Elektrotehničkoj školi u Prijedoru, te da po njoj ime nosi nagrada koju je ove godine dobio umjetnik iz Poljske Robert Seikon za rad "Između linija".

On je naveo da je ovo jedinstven projekat u Jugoistočnoj Evropi koji ima međunarodni karakter, te da svake godine jedan umjetnik dobije nagradu "Paola de Maninkor" i ima priliku da ostavi trag u ovom gradu.

"Poslije 13 godina mogu reći da sam ponosan, imamo prelijepu internacionalnu galeriju na otvorenom i što je još više značajno - nijedan mural nije oskrnavljen, išaran ili na bilo koji način oštećen, što govori da su građani to shvatili kao svoje. To je nama, umjetnicima, zaista ogromna satisfakcija", izjavio je Eremić novinarima u Prijedoru.

Načelnik opštine Lavis Luka Paolaci podsjetio je da ova opština već 30 godina sarađuje sa Prijedorom, a između ostalog i na ovom projektu.

"Prvi mural je realizovala naša sugrađanka Paula de Maninkor. I ta saradnja je nakon toga nastavljena i postala je simbol prijateljstva opštine Lavis i grada Prijedora. Znam da su murali postali simbol Prijedora, ali možemo reći i Republike Srpske. To nam je veliko zadovoljstvo i namjeravamo da nastavimo ovu saradnju", rekao je Paolaci.

Vršilac dužnosti načelnika prijedorskog Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije Aleksandar Milješić rekao je da je, osim podrške ovom projektu, Gradska uprava prošle godine formirala komisiju za izradu murala da bi slobodne umjetnike podstakla da oslikavaju javne prostore.

"Imamo uređivačku komisiju koja vodi računa o tome i ovom prilikom pozivam sve ljude koje zanima strit art /ulična umjetnost/ da dođu da se konsultuju i pojave se na konkursima kako bismo sarađivali i na najljepši način uredili naš grad", poručio je Milješić.

Novi mural oslikan je u Ulici kralja Petra Prvog Oslobodioca.