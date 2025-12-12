Haris Brkić dobio mural u Požarevcu: Navijači Partizana pamte ubijenu legendu

Nekadašnji košarkaš Partizana Haris Brkić ubijen je ispred hale "Aleksandar Nikolić" u Beogradu

Izvor: MN PRESS

Legendarni košarkaš Partizana Haris Brkić upucan je 12. decembra 2000. godine, a preminuo je tri dana kasnije, nakon nekoliko teških operacija koje su izvedene zbog dva metka kojima je pogođen u lice. Navijači Partizana i dvije i po decenije kasnije čuvaju sjećanje na Harisa Brkića, koji im je godinama bio jedan od omiljenih košarkaša u crno-bijelom dresu.

Zahvaljujući akciji navijača, na jednoj zgradi u Požarevcu osvanuo je ogroman mural posvećen jednom od najboljih igrača u istoriji Partizana, čovjeka koji se nalazi u samom vrhu liste po broju mečeva, poena i poena na evropskim mečevima crno-bijelih. Brkić je godinama nosio dres Partizana, a njegove partije i danas se prepričavaju.

Haris Brkić je rođen u Sarajevu, a nakon igranja za mlađe kategorije Bosne postao je prvotimac Partizana. Nosio je crno-bijeli dres od 1992. do 1999. godine, a prvu sezonu proveo je na pozajmici u Borcu iz Čačka. Sezonu 1999/2000 igrao je za budućnost iz Podgorice, a zatim se vratio u Partizan.

Prije ubistva odigrao je još tri zvanična meča za Partizan, a karijera mu je prekinuta pucnjima ispred beogradske hale "Aleksandar Nikolić". Brkić je pogođen sa dva hica, a motiv i izvršioci još nisu otkriveni. Po jednoj teoriji, Harisa Brkića su obili lopovi koji su pokušavali da ukradu njegov automobil na parkingu ispred hale.