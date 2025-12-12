logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Haris Brkić dobio mural u Požarevcu: Navijači Partizana pamte ubijenu legendu

Haris Brkić dobio mural u Požarevcu: Navijači Partizana pamte ubijenu legendu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji košarkaš Partizana Haris Brkić ubijen je ispred hale "Aleksandar Nikolić" u Beogradu

Haris Brkić dobio mural u Požarevcu Izvor: MN PRESS

Legendarni košarkaš Partizana Haris Brkić upucan je 12. decembra 2000. godine, a preminuo je tri dana kasnije, nakon nekoliko teških operacija koje su izvedene zbog dva metka kojima je pogođen u lice. Navijači Partizana i dvije i po decenije kasnije čuvaju sjećanje na Harisa Brkića, koji im je godinama bio jedan od omiljenih košarkaša u crno-bijelom dresu.

Zahvaljujući akciji navijača, na jednoj zgradi u Požarevcu osvanuo je ogroman mural posvećen jednom od najboljih igrača u istoriji Partizana, čovjeka koji se nalazi u samom vrhu liste po broju mečeva, poena i poena na evropskim mečevima crno-bijelih. Brkić je godinama nosio dres Partizana, a njegove partije i danas se prepričavaju.

Haris Brkić je rođen u Sarajevu, a nakon igranja za mlađe kategorije Bosne postao je prvotimac Partizana. Nosio je crno-bijeli dres od 1992. do 1999. godine, a prvu sezonu proveo je na pozajmici u Borcu iz Čačka. Sezonu 1999/2000 igrao je za budućnost iz Podgorice, a zatim se vratio u Partizan.

Prije ubistva odigrao je još tri zvanična meča za Partizan, a karijera mu je prekinuta pucnjima ispred beogradske hale "Aleksandar Nikolić". Brkić je pogođen sa dva hica, a motiv i izvršioci još nisu otkriveni. Po jednoj teoriji, Harisa Brkića su obili lopovi koji su pokušavali da ukradu njegov automobil na parkingu ispred hale.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Haris Brkić KK Partizan mural

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC