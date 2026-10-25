Dodjelom nagrada večeras je završen takmičarski dio 18. Međunarodnog festivala glumca "Zaplet", a za najbolju predstavu stručni žiri proglasio je autorski projekat Đorđa Nešovića "Zašto se smeje?" u izvođenju Narodnog pozorišta Sombor.

Izvor: Aleksandar Čavić/GP Jazavac

Stručni žiri festivala radio je u sastavu glumac Željko Stjepanović, glumica Ana Anđelić i dramaturškinja Jelena Medić, a odluke je donio nakon gledanja četiri predstave u takmičarskoj konkurenciji.

Nagradu za najbolju glumicu festivala dobila je Džana Pinjo za ulogu Eve u predstavi "Smrtni ishod atletskih povreda", koju izvodi udruženje Moje pozorište iz Sarajeva.

Za najboljeg glumca proglašen je Nebojša Ilić za ulogu u predstavi "Moje pozorište" beogradskog Ateljea 212.

Nagradu za najbolju mladu glumicu osvojila je Ana Rudakijević za ulogu majke u predstavi "Zašto se smeje?" Narodnog pozorišta Sombor.

Vidi opis Predstava "Zašto se smeje?" pobjednik festivala Zaplet 18 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Aleksandar Čavić/GP Jazavac Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Aleksandar Čavić/GP Jazavac Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Aleksandar Čavić/GP Jazavac Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Aleksandar Čavić/GP Jazavac Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Aleksandar Čavić/GP Jazavac Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Aleksandar Čavić/GP Jazavac Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Aleksandar Čavić/GP Jazavac Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Aleksandar Čavić/GP Jazavac Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Aleksandar Čavić/GP Jazavac Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Aleksandar Čavić/GP Jazavac Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Aleksandar Čavić/GP Jazavac Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Aleksandar Čavić/GP Jazavac Br. slika: 12 12 / 12 AD

Priznanje za najboljeg mladog glumca pripalo je Milošu Laziću i Aleksandru Ristoskom za uloge Filipa i Saše u istoj predstavi.

U obrazloženju nagrade za najbolju predstavu, žiri je istakao da projekat "Zašto se smeje?" sveobuhvatno koristi mogućnosti pozorišnog jezika u izgradnji izazovnog porodičnog svijeta, podstičući publiku na prihvatanje različitosti i preispitivanje vlastitog identiteta.

Festival je otvoren premijerom predstave Gradskog pozorišta Jazavac "I živjele su srećno...?", dok je završno veče takmičarskog dijela obilježio koncert benda "Letu štuke" nakon dodjele nagrada.

Program festivala nastavlja se od 26. do 28. oktobra u okviru programa "Zaplet 100's", kada će publika imati priliku da pogleda predstave "Eksperiment: Civilizacija" i "Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo ćute", kao i novu premijeru Gradskog pozorišta Jazavac "Šta će nići kad posadiš srce".

(Mondo)