Priznanja za posvećenost sceni: Nataša Ivančević i Aleksandar Stojković Piksi proglašeni prvacima NPRS

Glumci Nataša Ivančević i Aleksandar Stojković Piksi proglašeni su u nedjelju uveče prvacima Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Izvor: Narodno pozorište RS

Priznanja su im dodijeljena povodom Dana Narodnog pozorišta i početka 97. sezone, koja je otvorena premijerom predstave "Pokondirena tikva".

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović čestitao je glumcima na zasluženom imenovanju za prvake Narodnog pozorišta Srpske, te istakao da je to priznanje njihovoj posvećenosti pozorištu, brojnim ulogama i tragu koji su ostavili u kulturnom životu Republike Srpske.

"Čestitam i svim ostalim nagrađenim umjetnicima i zaposlenima u pozorištu, jer svako priznanje za uloženi trud i postignute rezultate predstavlja podstrek za dalji rad, ali i potvrdu da se uspjeh jedne ustanove gradi zajedničkim radom, profesionalnošću i ljubavlju prema umjetnosti", rekao je Golubović prilikom dodjele nagrada.

Nagrada za najboljeg glumca u sezoni 2025/26. pripala je Danilu Kerkezu za zapažena ostvarenja u predstavama "Šine" i "Martin udio", dok je nagrada za najbolju glumicu sezone dodijeljena Smiljani Marinković za uloge Ivane u predstavi "Martin udio" i služavke Marije u predstavi "Gospođa Olga".

Glumica Anđela Tasić, koja se istakla ulogama u predstavama "Šine" i "Martin udio", osvojila je nagradu za najbolju mladu glumicu sezone.

Specijalna nagrada za glumačko ostvarenje dodijeljena je Nataši Perić za glavnu ulogu Marte u predstavi "Martin udio".

Ova predstava, po tekstu Sanje Savić Milosavljević, u režiji Nikole Bundala, proglašena za najbolju u sezoni, te je istaknut značaj ovog ostvarenja za dalji razvoj repertoarske politike Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić posebnu Zahvalnicu uručila je LJubiši Savanoviću za izuzetno uspješne prethodne dvije sezone kada je pozorište vodio kao umjetnički direktor.

Posebna priznanja uručena su partnerima koji su svojom podrškom doprinijeli realizaciji programa i unapređenju rada Pozorišta.

Priznanje "Poklon glumca", rad vajara i glumca Bojana Mikulića, dodijeljeno je kompaniji "Medietik" za podršku organizaciji Teatar festa "Petar Kočić", kao i kompaniji "Lanako" za saradnju u realizaciji elektronskog sistema prodaje ulaznica putem aplikacije "BiletarTnica", uspostavljenog u partnerstvu sa NLB bankom.

U okviru svečanosti dodijeljene su i godišnje nagrade zaposlenima u Tehničkom i Opštem sektoru Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Nagrada za najboljeg radnika Tehničkog sektora u sezoni 2025/2026. godine pripala je Zoranu Račiću, dekorateru, dok je nagrada za najboljeg radnika Opšteg sektora pripala Snježani Stijaković, koja u Narodnom pozorištu Republike Srpske radi 27 godina.