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Zeleno svjetlo za obnovu: Počinje sanacija zgrade Narodnog pozorišta Republike Srpske

Zeleno svjetlo za obnovu: Počinje sanacija zgrade Narodnog pozorišta Republike Srpske

Autor Dušan Volaš
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Nakon dvije godine intenzivnih administrativnih priprema i višemjesečne pravne borbe za dobijanje neophodnih dozvola, uskoro počinje sanacija zgrade Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banjaluci.

IMG20240919123658.jpg Izvor: MONDO/Dragana Božić

Kako je saopšteno iz NPRS-a, rješenjem o izdavanju građevinske dozvole, koje je donijelo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, konačno su stečeni svi formalno-pravni uslovi za početak građevinskih radova.

Prvi i neophodan korak u zaštiti ovog kulturno-istorijskog spomenika obuhvatiće sanaciju podrumskih zidova i prostorija. Iako je projekat sanacije izrađen još prošle godine sa ciljem da se zaustavi dalje propadanje objekta, konkretni građevinski radovi na terenu nisu mogli početi bez zvanične dozvole resornog ministarstva.

Zgrada Narodnog pozorišta Republike Srpske, prvobitno izgrađena 1934. godine kao Dom kralja Petra I Velikog Oslobodioca, danas ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Zbog starosti i višedecenijskog korišćenja, ovom monumentalnom zdanju potrebna je sistematska i temeljna obnova kako bi se zaštitio sam objekat i osigurala bezbjednost zaposlenih i publike.

Sveobuhvatnu finansijsku, ali i svaku drugu podršku za realizaciju ovog kapitalnog projekta rekonstrukcije obezbijedili su Vlada i predsjednik Republike Srpske. Time je, kako ističu iz Pozorišta, omogućeno da temelji i infrastruktura jedne od najvažnijih ustanova kulture u Srpskoj budu trajno zaštićeni.

Prvi radovi na sanaciji i revitalizaciji ovog spomenika kulture očekuju se u narednom periodu.

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Tagovi

Narodno pozorište RS sanacija Banjaluka

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