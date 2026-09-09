Paradoks banjalučkog turizma: Osobama sa invaliditetom najpristupačniji tržni centri i benzinske pumpe

Samo jedan hotel i dva restorana u Banjaluci prilagođeni su licima sa invaliditetom, dok su kafići potpuno nepristupačni. Analiza 100 objekata pokazala je poražavajuće stanje, pa su osobama u kolicima najdostupniji tržni centri i pumpe.

Izvor: Dušan Volaš

Samo jedan hotel u Banjaluci ima prilagođene sobe za lica sa invaliditetom, dok samo dva restorana imaju pristupačan toalet, a nijedan kafić, pokazala je analiza pristupačnosti 100 objekata različite namjene u Banjaluci, koja je predstavljena danas na konferenciji "Turizam za sve – Republika Srpska bez barijera".

Direktor Udruženja žrtava saobraćajnih nezgoda "Step" Dejan Trninić rekao je da je u okviru projekta "Grad za sve – za pristupačnu Banjaluku" analizirana pristupačnost kulturnih, sportskih, ugostiteljskih, turističkih i trgovačkih objekata.

"Najveću nepristupačnost pronašli smo u turističkom sektoru", izjavio je Trninić novinarima prije početka konferencije.

On je naveo da objekti iz oblasti kulture i sporta imaju djelimično zadovoljavajuću pristupačnost, navodeći da u pojedinim objektima, poput biblioteke, muzeja i Banskog dvora, postoje dijelovi koji su pristupačni, ali i oni koji nisu.

Trninić je istakao da su analizom kao najpristupačniji objekti u Banjaluci izdvojeni tržni centri i benzinske pumpe.

"Ako želimo da dovedemo turistu u Banjaluku, susrećemo se sa činjenicom da su najpristupačniji tržni centri i benzinske pumpe, a u interesu nam je da objekti iz različitih oblasti budu pristupačni", rekao je Trninić.

On je naglasio da, iako su zakonom i pratećim pravilnicima propisani standardi pristupačnosti za javne objekte u Republici Srpskoj, oni se u praksi ne poštuju u dovoljnoj mjeri.

Trninić je dodao da postoje i slučajevi da su javni objekti i stambene zgrade dobili upotrebne dozvole iako nisu pristupačni osobama sa invaliditetom.

Pomoćnik ministra za turizam i ugostiteljstvo Republike Srpske Predrag Tešić rekao je da je Ministarstvo prije dvije godine formiralo radnu grupu za razvoj pristupačnog turizma.

On je naveo da su kroz radnu grupu pripremane izmjene zakonskih rješenja, te da je u prijedlog novog zakona o ugostiteljstvu uvedena mogućnost dodjele oznaka pristupačnim ugostiteljskim objektima.

"Uradićemo pravilnike i uputstva za ugostiteljske objekte šta treba da ispune da bi bili pristupačni, a takođe ćemo raditi digitalnu mapu kako bi ti objekti bili vidljivi svim korisnicima u zemlji i inostranstvu", rekao je Tešić.

Konferenciju "Turizam za sve – Republika Srpska bez barijera" organizovalo je Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, a posvećena je unapređenju pristupačnosti turističke ponude i stvaranju uslova da turistički sadržaji budu dostupni svima.