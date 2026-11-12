Slađana Zrnić osvojila filmsku nagradu "Dijamantski leptir" u Moskvi

Banjalučka glumica Slađana Zrnić osvojila je nagradu "Dijamantski leptir" u Moskvi za najbolju sporednu žensku ulogu u filmu "Ruka pravde".

Izvor: Audio-vizuelni centar RS

Slađana Zrnić osvojila je večeras u Moskvi prestižnu evroazijsku filmsku nagradu "Dijamantski leptir" za najbolju sporednu žensku ulogu u istorijskom špijunskom trileru "Ruka pravde".

Zrnić je istakla da nagrada koju je dobila na ovom značajnom međunarodnom događaju za nju ima posebnu težinu, jer predstavlja veliku odgovornost.

"Čast je bilo igrati lik koji svijet doživljava kroz zvuk i intuiciju i bio je jedan od najljepših i najzahtjevnijih glumačkih zadataka u mojoj karijeri. Ponosna sam što je međunarodni žiri prepoznao tu posvećenost, ali i rad cijele naše ekipe", rekla je Zrnićeva Srni.

Ona je dodala da joj je boravak u Moskvi, razmjena iskustava sa kolegama iz cijelog svijeta i učešće na glumačkoj radionici, dodatno obogatio ovo iskustvo.

"Ovo priznanje dijelim sa rediteljem Nemanjom Ćeranićem, kolegama iz produkcije `Traktor` i Audio-vizuelnim centrom Republike Srpske, bez čije podrške ova priča ne bi imala ovakav odjek", rekla je Zrnićeva.

Izvor: Audio-vizuelni centar RS

Film "Ruka pravde", reditelja Nemanje Ćeranića i koreditelja Nebojše Pajkića, po scenariju Mirka Stojkovića, Strahinje Madžarevića i Nebojše Pajkića, bio je nominovan u četiri kategorije za ovu nagradu, često nazivanu evroazijskim "Oskarom".

Ovo ostvarenje donosi napetu priču inspirisanu događajima iz 1957. godine i pripremama Blagoja Jovovića za atentat na ustaškog poglavnika Antu Pavelića u Buenos Ajresu.

Uz Slađanu Zrnić, glumačku ekipu čine Aleksandar Gavranić, Zlatan Vidović, Tamara Ristoska, Igor Borojević, Samuel Finci, Mladen Nelević, Lukas Feraro, Miodrag Krčmarik, Jovan Savić, Ljubiša Savanović i drugi.

Film je sniman u Srbiji i Argentini u produkciji kuća "Traktor prodakšn" i "TS medija", te "Kozara filma" iz Republike Srpske, uz podršku Audio-vizuelnog centra Republike Srpske.

Direktorica Audio-vizuelnog centra Republike Srpske Anja Ilić je istakla je da je ovo istorijski trenutak za kinematografiju Republike Srpske.

"Večeras su Republika Srpska i naša filmska produkcija upisani zlatnim slovima u međunarodnu filmsku mapu. Osvojiti ovu nagradu u ovako snažnoj konkurenciji potvrda je da su naša sistemska ulaganja i vjera u domaće umjetnike donijeli vrhunske rezultate", rekla je Ilić.

Ona je čestitala kompletnoj autorskoj i glumačkoj ekipi na čelu sa rediteljem Nemanjom Ćeranićem, a posebno glumici iz Republike Srpske Slađani Zrnić, koja je danas zasijala na svjetskoj pozornici i pokazala raskošan talenat.