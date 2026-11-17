U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, 18. novembra, te 2, 16. i 30. decembra, biće održan ciklus od četiri edukativno-kreativne čitaonice za djecu uzrasta od 6 do 10 godina, pod nazivom „Čitaonice u Muzeju“.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Program organizuju „Pismeno čitaonice“ u saradnji sa Muzejom savremene umjetnosti Republike Srpske i partnerom programa NLB Bankom.

Čitaonice, koje je osmislila i vodi Maja Komljenović, povezuju priče o djetinjstvu velikih svjetskih umjetnika sa originalnim umjetničkim djelima predstavljenim na aktuelnoj izložbi „Skriveni prostori velikih majstora – ateljei srpskih umetnika“.

Kroz čitanje, posmatranje slika, razgovor i kreativne zadatke, djeca će otkrivati svijet umjetnosti i razvijati sopstveno stvaralaštvo.

Četiri čitaonice – četiri pitanja

▪ 18. novembar – Van Gog i Milan Konjović

Može li se naslikati vjetar?

▪ 2. decembar – Pikaso i Petar Dobrović

Od kojih je oblika napravljen pejzaž?

▪ 16. decembar – Frida Kalo i Ljubica Cuca Sokić

Kako sam sebe naslikala?

▪ 30. decembar – Leonardo da Vinči i Ivan Tabaković

Šta vidiš među mrljama?

Učešće je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu putem Vibera na broj 065/623-623. Prilikom prijave potrebno je navesti ime i prezime djeteta, uzrast i željeni termin čitaonice.

– Pozivamo naše najmlađe posjetioce da nam se pridruže već na prvoj čitaonici, 18. novembra u 19.00 časova, i zajedno sa nama otkriju svijet velikih umjetnika, koji su, baš kao i oni, nekada bili djeca – naveli su iz Muzeja.

(Mondo)