U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, 18. novembra, te 2, 16. i 30. decembra, biće održan ciklus od četiri edukativno-kreativne čitaonice za djecu uzrasta od 6 do 10 godina, pod nazivom „Čitaonice u Muzeju“.
Program organizuju „Pismeno čitaonice“ u saradnji sa Muzejom savremene umjetnosti Republike Srpske i partnerom programa NLB Bankom.
Čitaonice, koje je osmislila i vodi Maja Komljenović, povezuju priče o djetinjstvu velikih svjetskih umjetnika sa originalnim umjetničkim djelima predstavljenim na aktuelnoj izložbi „Skriveni prostori velikih majstora – ateljei srpskih umetnika“.
Kroz čitanje, posmatranje slika, razgovor i kreativne zadatke, djeca će otkrivati svijet umjetnosti i razvijati sopstveno stvaralaštvo.
Četiri čitaonice – četiri pitanja
▪ 18. novembar – Van Gog i Milan Konjović
Može li se naslikati vjetar?
▪ 2. decembar – Pikaso i Petar Dobrović
Od kojih je oblika napravljen pejzaž?
▪ 16. decembar – Frida Kalo i Ljubica Cuca Sokić
Kako sam sebe naslikala?
▪ 30. decembar – Leonardo da Vinči i Ivan Tabaković
Šta vidiš među mrljama?
Učešće je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu putem Vibera na broj 065/623-623. Prilikom prijave potrebno je navesti ime i prezime djeteta, uzrast i željeni termin čitaonice.
– Pozivamo naše najmlađe posjetioce da nam se pridruže već na prvoj čitaonici, 18. novembra u 19.00 časova, i zajedno sa nama otkriju svijet velikih umjetnika, koji su, baš kao i oni, nekada bili djeca – naveli su iz Muzeja.
(Mondo)