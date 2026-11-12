Internacionalni teatarski susreti u Brčkom od 19. do 27. novembra: Pred publikom devet predstava iz četiri države

U Brčkom će od 19. do 27. novembra biti održani Internacionalni teatarski susreti tokom kojih će publika u takmičarskom dijelu moći da pogleda devet predstava pozorišta iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i BiH.

Izvor: Narodno pozorište RS

Na otvaranju 43. Susreta čiji je motom "Sila i moć – svijet bez smisla" 19. novembra biće izvedena predstava "Martin udio" Narodnog pozorišta Republike Srpske, a već naredne večeri publika će imati priliku pogledati "Bele noći" Nikšićkog pozorišta, nastalu prema tekstu Fjodora Mihajloviča Dostojevskog.

Treće festivalske večeri, na programu je Šekspirov "Kralj Lir" u izvođenju Hrvatskog narodnog kazališta iz Varaždina. Dan kasnije slijedi predstava "Mala" u izvođenju Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice.

Program 23. novembra donosi "Putujuće kazalište Šopalović" Ljubomira Simovića, u izvođenju Satiričkog kazališta Kerempuh iz Zagreba, dok će naredne večeri Kruševačko pozorište odigrati predstavu "Ljubav u cirkusu", prema tekstu Ive Andrića.

U nastavku Susreta 25. novembra, Kamerni teatar 55 iz Sarajeva predstaviće "Ljubavnice" austrijske nobelovke Elfride Jelinek, a 26. novembra Narodno pozorište Sombor izvešće predstavu "Moj tužni monstrum" Mate Matišića.

Posljednje večeri Susreta publiku očekuje muzičko-scenski igrokaz "Između nota života", u produkciji Teatra fort forno Balet iz Zagreba, uz nastup operske umjetnice Sandre Bagarić i muzičku pratnju Darka Domitrovića.

Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić istakao je da ova manifestacija predstavlja jednu od najznačajnijih kulturnih tradicija Brčkog o čemu svjedoči veliko interesovanje medija i publike.

"Naši sugrađani i svi ljubitelji pozorišne umjetnosti imaće priliku da gledaju vrlo kvalitetne predstave. Dugogodišnja tradicija održavanja Susreta obavezala nas je da preduzmemo i konkretne korake kako bismo odgovorili na potrebe ljubitelja pozorišta", rekao je Milić novinarima.

On je istakao da je u toku priprema elaborata koji će poslužiti kao stručna osnova za osnivanje pozorišta Brčko distrikta što bi u narednom periodu omogućilo kontinuirano pozorišno stvaralaštvo tokom cijele godine u gradu na Savi.

Selektor ovogodišnjih susreta, glumac i profesor Vlado Kerošević, rekao je da je za zvanični program pregledao više od 30 predstava iz BiH i inostranstva, a da je konačni izbor zasnovan na kvalitetu dramskog teksta, rediteljskom konceptu, raznovrsnosti i umjetničkoj vrijednosti.

"Devet odabranih predstava, svaka na svoj način otvara pitanja savremenog društva i odnosa među ljudima. Predstave ne daju odgovore na postavljena pitanja, nego traže intenzivnu interakciju sa publikom, kako bi i nakon gledanja predstave publika imala o čemu razmišljati, u kontekstu vremena u kojem živimo", istakao je Kerošević.

Direktor Internacionalnih pozorišnih susreta Ružica Lukić potvrdila je da su sve organizacione pripreme završene, te da će se sve predstave iz zvaničnog programa igrati u Domu kulture u Brčkom, sa početkom u 19.30 časova.

Osim takmičarskog programa, ovogodišnji susreti donose i prateći program namijenjen najmlađoj publici. Planirana su izvođenja predstava "Jana i kloun" u produkciji Jugo Arta iz Beograda,"Teletabisi i čarobno magarence" Udruženja građana "Scena" iz Živinica, te "Ko umije, njemu dvije" Lutkarskog kazališta Mostar. Sve tri predstave biće izvedene po dva puta.

Kvalitet predstava u zvaničnoj konkurenciji na ovom festivalu ocjenjivaće stručni žiri sastavljen od uglednih pozorišnih umjetnika i stručnjaka.

(Mondo)