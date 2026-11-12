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Stefan Milenković i Natalija Mladenović u Banjaluci: Humanitarni koncert „Muzika koja mijenja živote“ 17. novembra

Stefan Milenković i Natalija Mladenović u Banjaluci: Humanitarni koncert „Muzika koja mijenja živote“ 17. novembra

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Poznati violinista i pijanistkinja održaće donatorsko veče u Banskom dvoru, a cilj koncerta je da kroz muziku i zajedništvo pruže podršku onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Stefan Milenković i Natalija Mladenović u Banjaluci Izvor: Ustupljena fotografija

Poznati violinista Stefan Milenković i pijanistkinja Natalija Mladenović održaće 17. novembra u Banjaluci humanitarni koncert pod nazivom „Muzika koja mijenja živote“.

Iz Rotari kluba Banjaluka, koji je organizator ovog događaja, poručuju da je cilj donatorske večeri da kroz muziku i zajedništvo pruže podršku onima kojima je pomoć najpotrebnija.

„Muzika ima posebnu moć da nas zbliži, probudi nadu i podsjeti koliko jedni drugima možemo značiti. Okupićemo se na donatorskoj večeri, odnosno humanitarnom koncertu, ne samo zbog muzike, već i zbog onih kojima su naša pažnja i pomoć najpotrebnije“, rečeno je Srni u Rotari klubu Banjaluka.

Iz ovog kluba pozvali su ljude dobre volje da podrže humanitarni koncert i pomognu da „jedno veče ispunjeno muzikom nekome donese nadu i ljepše sutra“.

Humanitarni koncert biće održan 17. novembra sa početkom u 19.00 časova, u Kulturnom centru Banski dvor.

(Mondo)

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Tagovi

stefan milenković Banski dvor Banjaluka

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