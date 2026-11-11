M. Džon Harison dobitnik Bukerove nagrade za 2026. godinu: "Kraj svega" mu donio priznanje i istorijski rekord

Britanski pisac M. Džon Harison dobitnik je Bukerove nagrade za 2026. godinu za roman "Kraj svega", postapokaliptičnu priču koja čitaoce suočava sa granicama ljudskog razumijevanja, urušavanjem društvenih normi i neizvjesnom budućnošću čovječanstva.

Izvor: Waterstones/youtube/screenshot

Sa 81 godinom, Harison je postao najstariji dobitnik ovog prestižnog književnog priznanja u njegovoj istoriji.

Njegova pobjeda predstavlja i značajan trenutak za naučnu fantastiku, budući da je riječ o prvom autoru iz svijeta žanrovske naučne fantastike u užem smislu koji je osvojio ovu nagradu.

Nagrada je uručena na svečanosti u Londonu, a predsjednica žirija Meri Berd saopštila je da je odluka donesena jednoglasno, nakon cjelodnevne rasprave o šest romana koji su se našli u užem izboru.

"To je knjiga koja vas izokreće naglavačke, izaziva ironičan osmijeh, a, iznenađujuće, s obzirom na temu kojom se bavi, ostavlja i tračak optimizma", kazala je Berd.

Nagrada Booker jedna je od najprestižnijih književnih nagrada u svijetu, a dodjeljuje se svake godine za najbolji roman na engleskom jeziku.

(Mondo)