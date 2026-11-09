Koncert kamernog ansambla "Libertango" u Banskom dvoru

U Koncertnoj dvorani Banskog dvora u utorak, 10. novembra, u 20.00 časova biće održan koncert kamernog ansambla "Libertango", koji već više od dvije decenije njeguje i promoviše umjetničku muziku i argentinski tango.

Izvor: Banski dvor

Ansambl čine dobro poznata imena domaće muzičke scene, profesori muzike i iskusni izvođači: Sanja Zelić – klavir, Ljiljana Milić – gitara, Boris Dukić – klarinet/saksofon, Sanjin Mirić – bas-gitara i Darko Ružičić – harmonika.

Besplatne pozivnice za koncert mogu se preuzeti na biletarnici Banskog dvora, od 12.00 do 18.00 časova.

Od osnivanja 2003. godine, "Libertango" je svojim nastupima osvojio brojnu publiku na koncertima, festivalima i drugim kulturnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu. Njihov umjetnički put obilježili su nastupi u Banjaluci i Sarajevu, u okviru festivala "Sarajevska zima", kao i u italijanskom gradu Gubiju i brojnim gradovima regiona.

Poseban doprinos ansambla ogleda se u promociji tanga nuevo i razvoju tango kulture u Banjaluci, kroz pokretanje tango praktika i milongi, čime je grad postao dio šire evropske i svjetske tango scene.

Tokom godina članovi ansambla učestvovali su i u brojnim humanitarnim manifestacijama, usavršavali se na seminarima i radionicama sa renomiranim umjetnicima, te ostvarili saradnju sa značajnim medijskim kućama i Narodnim pozorištem Republike Srpske na predstavi "Majka Hrabrost i njena djeca".

Godine 2005. ansambl je, u saradnji sa Javnim servisom BiH u Sarajevu, snimio svoj nosač zvuka, a njihova koncertna izvođenja zabilježena su i u produkcijama RTRS-a, ATV-a, Javnog servisa BiH i Radija BiH.

Među značajnim iskustvima izdvaja se i učešće u Evro-radijskoj razmjeni, kada je snimak koncerta održanog u Banskom dvoru predstavljen slušaocima u 14 evropskih zemalja.

Osnovni pokretač kamernog ansambla "Libertango" jeste ljubav – prema muzici, umjetničkom izrazu i tangu, čiju emocionalnu snagu i bogatstvo članovi ansambla već godinama približavaju publici.

(Mondo)