"Borba se nastavlja": U Istočnom Sarajevu otvoren jubilarni 20. festival "Prvi kadar"

Jubilarni 20. Međunarodni filmski festival "Prvi kadar" večeras je svečano otvoren u Istočnom Sarajevu pod motom "Borba se nastavlja".

Izvor: Srna/Srđan Jeremić

Ovogodišnji takmičarski program obuhvata 30 filmova iz više od 20 zemalja, raspoređenih u pet selekcija. Riječ je o ostvarenjima zapaženim na značajnim domaćim i međunarodnim festivalima, među kojima su Berlin, Kan i Lokarno.

Direktor Festivala Vitomir Mitrić istakao je da je ovogodišnji moto "Borba se nastavlja" odraz nastojanja organizatora da očuvaju filmsku umjetnost i nastave razvoj festivala, uprkos brojnim poteškoćama.

"Mislim da se mnogo više pažnje treba posvetiti umjetnosti, onoj pravoj umjetnosti koja oplemenjuje, koja na neki način dovodi gledaoca do razmišljanja i kritičkog mišljenja. Lagane zabave je dosta", rekao je Mitrić novinarima.

Mitrić je naveo da su organizatori pet mjeseci pripremali festival i tražili salu Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo, te da su saglasnost za njeno korištenje dobili tek prije sedam dana.

Ukazao je na potrebu bolje saradnje institucija kulture i istakao je podršku Audio-vizuelnog centra Republike Srpske bez koje, kako je pojasnio, ne bi bilo moguće održati festival u Istočnom Sarajevu, ali ni njegov dio u Zvorniku.

Izvor: Srna/Srđan Jeremić

Za izuzetan doprinos kinematografiji i razvoju Festivala večeras je priznanje "Ključ Katere" uručeno reditelju Draganu Elčiću, koji je ocijenio da je Festival uspio da opstane i izraste u jednu od značajnih smotri dokumentarnog, kratkog igranog i animiranog filma.

"Možemo biti ponosni što imamo ovaj festival. Važno je da njegov opstanak ne zavisi samo od entuzijazma ljudi koji ga nose, nego da svi vode računa o tom kulturnom blagu koje je stvoreno", poručio je Elčić.

Umjetnički direktor i producent Festivala Aleksandra Mitrić Štifanić rekla je da Festival donosi značajne svjetske, regionalne i domaće premijere, a da su u fokusu kratki dokumentarni i igrani filmovi, kao i ostvarenja mladih autora.

Prema njenim riječima, festivalski program obuhvata pet takmičarskih selekcija - međunarodnog kratkog dokumentarnog filma, regionalnog kratkog dokumentarnog filma, kratkog igranog filma, studentskog igranog i studentskog dokumentarnog filma.

"Ove godine imamo vrlo interesantan filmski program za sve ljubitelje dokumentarnog i kratkog igranog filma", rekla je Štifanićeva.

Štifanićeva je istakla i značaj edukativnog i dječijeg filmskog programa, u okviru kojeg će srednjoškolci učestvovati u radionici filmske kritike i analize, dok će najmlađi pohađati radionicu animiranog filma u okviru filmske škole "Jang talents akademi" /Young Talents Academy/.

Kreativni direktor i selektor festivala Matija Štifanić rekao je da je ovogodišnji moto bio i glavna smjernica prilikom izbora filmova, u kojima se prepliću različiti oblici borbe - čovjeka protiv smrti i starenja, borba za opstanak u vremenu ekoloških izazova, ali i ženska borba.

Pposebno je naglasio da je u programu veliki broj filmova iz Republike Srpske, među kojima su i ostvarenja mladih autora koje je podržao Audio-vizuelni centar Republike Srpske.

"Imamo dosta filmova mladih autora iz Republike Srpske koji su ove godine u fokusu. Publiku očekuje divna selekcija, puna filmova sa najvećih filmskih festivala, a ove godine imamo i svjetske premijere", rekao je Štifanić.

Štifanić je dodao da će u okviru pratećeg programa biti organizovani master-klas predavanja domaćih autora i filmskih stvaralaca, radionice dokumentarnog i animiranog filma, kao i radionica filmske kritike za mlade.

Izvor: Srna/Srđan Jeremić

U fokusu ovogodišnjeg festivala je i projekcija filma "Slet 1988" autora Marte Popivode, člana Evropske filmske akademije.

Na svečanom otvaranju publika je imala priliku da uživa i u filmskoj muzici, koju je izveo ansambl "Belarte" iz Istočnog Sarajeva, kao i baletskom performansu balerine, pedagoga i koreografa Ekaterine Verešagine.

Biće prikazani i animirani filmovi nastali u okviru prošlogodišnje radionice animiranog filma filmske škole "Prvog kadra", koju su pohađali osnovci iz Istočnog Sarajeva.

O nagradama u pet takmičarskih selekcija odlučivaće stručni žiri u sastavu: reditelj Jelena Radenović, reditelj i producent Vesna Dinić i reditelj Miloš Škundrić.

Tokom festivala, na šest lokacija biće realizovano 25 filmskih programa, uz razgovore sa autorima, sesije, radionice dokumentarnog i animiranog filma, dječiji filmski program, predavanja i panele.

Festivalski program biće nastavljen i u Zvorniku, gdje će 7. novembra publika imati priliku da pogleda izbor najboljih filmova festivala. Riječ je o nastavku filmskog karavana "Povratak filmu", koji predstavlja dio nastojanja organizatora da doprinesu decentralizaciji filmske umjetnosti i kulture.

Tokom dvije decenije postojanja "Prvi kadar" izrastao je u jedan od prepoznatljivih filmskih festivala u Republici Srpskoj i regionu, postajući značajan dio kulturnog i društvenog života Istočnog Sarajeva i Zvornika, uz okupljanje filmskih autora, umjetnika, profesionalaca, mladih i publike iz zemlje i inostranstva.

Generalni pokrovitelj Festivala je Audio-vizuelni centar Republike Srpske, a podršku su pružili gradovi Istočno Sarajevo i Zvornik, te opštine Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža.

(Srna)