Promocija romana "Sve je počelo 2. decembra", autora Nenada Bosnića, održana je u utorak, 3. novembra, u holu Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta (AGGF).

Izvor: Borislav Brezo/Borislav Brezo

Nesvakidašnji književni događaj okupio je i glumce i plesače, ali i desetine posjetilaca.

Umjesto uobičajenog čitanja odlomaka, knjiga je predstavljena kroz monologe i dijaloge koje su izvodili mladi glumci. Mila Prosan, Ana Vukelić, Nikola Milaković i Branislav Aleksić dočarali su uživo stil ovog distopijskog trilera, njegove slojevite likove i atmosferu čitavog djela.

"Napisati jedan triler nije nimalo jednostavno. Nenad je, međutim, uspio u tome da napravi priču koja vas vuče da čitate sljedeću stranicu. Mnogo je tu kvalitetno izgrađenih likova, interesantnih linija radnje, ali i društvene kritike, paralela sa svijetom oko nas i drugih elemenata koji čine kvalitetan roman ovog žanra", istakao je tom prilikom Boris Maksimović, izdavač i prevodilac.

Prema riječima autora, „Sve je počelo 2. decembra“ smješten je u neimenovanu državu i započinje tragičnom smrću lika, čije ime takođe nikada ne saznajemo.

Vidi opis Književnost, gluma i ples na jednoj sceni: Nesvakidašnja promocija romana Nenada Bosnića u Banjaluci (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Borislav Brezo/Borislav Brezo Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Borislav Brezo/Borislav Brezo Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Borislav Brezo/Borislav Brezo Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Borislav Brezo/Borislav Brezo Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Borislav Brezo/Borislav Brezo Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Borislav Brezo/Borislav Brezo Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Borislav Brezo/Borislav Brezo Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Borislav Brezo/Borislav Brezo Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Borislav Brezo/Borislav Brezo Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Borislav Brezo/Borislav Brezo Br. slika: 10 10 / 10

"Kao što će se ispostaviti već na prvim stranicama, identitet te osobe je najmanje bitan. Ono što postaje važno jeste ko je on bio ljudima oko sebe i kako sredina reaguje nakon njegovog odlaska. Time započinje jedna univerzalna priča, koja preispituje šta je za svakoga od nas ta sloboda o kojoj svi pričamo, koju smo cijenu zaista spremni da platimo za nju i da li 'sloboda ume da peva kao što su sužnji pevali o njoj'", objasnio je Bosnić.

Događaj je zatvorila grupa plesača iz Plesnog kluba Gemma. Iva Krivokuća, Ana Jovišević, Sofija Pejaković i Aleksa Oljača izveli su performans pripremljen u saradnji sa koreografkinjom Teodorom Radivojević. Njihov kreativni spoj modernog baleta i hip hopa je zaključio veče upečatljivim pokretima, koji su temu i ambijent romana prezentovali i kroz ovu vrstu umjetnosti.

"Sve je počelo 2. decembra" je drugo djelo Nenada Bosnića, nakon naslova „Trosvijet“ iz 2022. godine.

Roman je objavljen kao samostalno izdanje, a dostupan je u svim objektima knjižare "Kultura". Sva zarada od primjeraka prodatih na promociji, ukupno 570 KM, usmjerena je u fond "Vladimir Lukić", namijenjen stipendiranju najboljih studenata AGGF.

(Mondo)