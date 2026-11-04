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Književnost, gluma i ples na jednoj sceni: Nesvakidašnja promocija romana Nenada Bosnića u Banjaluci (FOTO)

Književnost, gluma i ples na jednoj sceni: Nesvakidašnja promocija romana Nenada Bosnića u Banjaluci (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Promocija romana "Sve je počelo 2. decembra", autora Nenada Bosnića, održana je u utorak, 3. novembra, u holu Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta (AGGF).

Promocija knjige Nenada Bosnića Izvor: Borislav Brezo/Borislav Brezo

Nesvakidašnji književni događaj okupio je i glumce i plesače, ali i desetine posjetilaca.

Umjesto uobičajenog čitanja odlomaka, knjiga je predstavljena kroz monologe i dijaloge koje su izvodili mladi glumci. Mila Prosan, Ana Vukelić, Nikola Milaković i Branislav Aleksić dočarali su uživo stil ovog distopijskog trilera, njegove slojevite likove i atmosferu čitavog djela.

"Napisati jedan triler nije nimalo jednostavno. Nenad je, međutim, uspio u tome da napravi priču koja vas vuče da čitate sljedeću stranicu. Mnogo je tu kvalitetno izgrađenih likova, interesantnih linija radnje, ali i društvene kritike, paralela sa svijetom oko nas i drugih elemenata koji čine kvalitetan roman ovog žanra", istakao je tom prilikom Boris Maksimović, izdavač i prevodilac.

Prema riječima autora, „Sve je počelo 2. decembra“ smješten je u neimenovanu državu i započinje tragičnom smrću lika, čije ime takođe nikada ne saznajemo.

"Kao što će se ispostaviti već na prvim stranicama, identitet te osobe je najmanje bitan. Ono što postaje važno jeste ko je on bio ljudima oko sebe i kako sredina reaguje nakon njegovog odlaska. Time započinje jedna univerzalna priča, koja preispituje šta je za svakoga od nas ta sloboda o kojoj svi pričamo, koju smo cijenu zaista spremni da platimo za nju i da li 'sloboda ume da peva kao što su sužnji pevali o njoj'", objasnio je Bosnić.

Događaj je zatvorila grupa plesača iz Plesnog kluba Gemma. Iva Krivokuća, Ana Jovišević, Sofija Pejaković i Aleksa Oljača izveli su performans pripremljen u saradnji sa koreografkinjom Teodorom Radivojević. Njihov kreativni spoj modernog baleta i hip hopa je zaključio veče upečatljivim pokretima, koji su temu i ambijent romana prezentovali i kroz ovu vrstu umjetnosti.

"Sve je počelo 2. decembra" je drugo djelo Nenada Bosnića, nakon naslova „Trosvijet“ iz 2022. godine.

Roman je objavljen kao samostalno izdanje, a dostupan je u svim objektima knjižare "Kultura". Sva zarada od primjeraka prodatih na promociji, ukupno 570 KM, usmjerena je u fond "Vladimir Lukić", namijenjen stipendiranju najboljih studenata AGGF.

(Mondo)

Tagovi

Nenad Bosnić knjiga promocija

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