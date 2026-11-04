Promocija romana "Sve je počelo 2. decembra", autora Nenada Bosnića, održana je u utorak, 3. novembra, u holu Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta (AGGF).
Nesvakidašnji književni događaj okupio je i glumce i plesače, ali i desetine posjetilaca.
Umjesto uobičajenog čitanja odlomaka, knjiga je predstavljena kroz monologe i dijaloge koje su izvodili mladi glumci. Mila Prosan, Ana Vukelić, Nikola Milaković i Branislav Aleksić dočarali su uživo stil ovog distopijskog trilera, njegove slojevite likove i atmosferu čitavog djela.
"Napisati jedan triler nije nimalo jednostavno. Nenad je, međutim, uspio u tome da napravi priču koja vas vuče da čitate sljedeću stranicu. Mnogo je tu kvalitetno izgrađenih likova, interesantnih linija radnje, ali i društvene kritike, paralela sa svijetom oko nas i drugih elemenata koji čine kvalitetan roman ovog žanra", istakao je tom prilikom Boris Maksimović, izdavač i prevodilac.
Prema riječima autora, „Sve je počelo 2. decembra“ smješten je u neimenovanu državu i započinje tragičnom smrću lika, čije ime takođe nikada ne saznajemo.
Književnost, gluma i ples na jednoj sceni: Nesvakidašnja promocija romana Nenada Bosnića u Banjaluci (FOTO)
"Kao što će se ispostaviti već na prvim stranicama, identitet te osobe je najmanje bitan. Ono što postaje važno jeste ko je on bio ljudima oko sebe i kako sredina reaguje nakon njegovog odlaska. Time započinje jedna univerzalna priča, koja preispituje šta je za svakoga od nas ta sloboda o kojoj svi pričamo, koju smo cijenu zaista spremni da platimo za nju i da li 'sloboda ume da peva kao što su sužnji pevali o njoj'", objasnio je Bosnić.
Događaj je zatvorila grupa plesača iz Plesnog kluba Gemma. Iva Krivokuća, Ana Jovišević, Sofija Pejaković i Aleksa Oljača izveli su performans pripremljen u saradnji sa koreografkinjom Teodorom Radivojević. Njihov kreativni spoj modernog baleta i hip hopa je zaključio veče upečatljivim pokretima, koji su temu i ambijent romana prezentovali i kroz ovu vrstu umjetnosti.
"Sve je počelo 2. decembra" je drugo djelo Nenada Bosnića, nakon naslova „Trosvijet“ iz 2022. godine.
Roman je objavljen kao samostalno izdanje, a dostupan je u svim objektima knjižare "Kultura". Sva zarada od primjeraka prodatih na promociji, ukupno 570 KM, usmjerena je u fond "Vladimir Lukić", namijenjen stipendiranju najboljih studenata AGGF.
(Mondo)