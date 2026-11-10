U krevetu pogledamo 44 filma i popijemo 103 šoljice čaja: A tek kad čujete šta se događa 202 puta

Istraživanje sprovedeno na 2.000 ljudi otkrilo je šta Britanci rade prije spavanja i koliko često odlažu jutarnji alarm.

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Vrijeme provedeno u krevetu ne svodi se samo na spavanje. Mnogi prije nego što ugase svjetlo posegnu za knjigom, pogledaju epizodu omiljene serije, razgovaraju sa partnerom ili skroluju po mobilnom telefonu i društvenim mrežama.

Jutro pak često počinje odlaganjem alarma, a neki vole i da doručkuju u krevetu. Koliko se svakodnevnog života zapravo odvija na dušeku, pokazalo je istraživanje sprovedeno u Velikoj Britaniji, koje je otkrilo i neke zanimljive navike vezane za spavaću sobu, piše Express.co.uk.

Anketa sprovedena među 2.000 odraslih osoba pokazala je da prosječan dušek tokom godine posluži za 18 doručaka u krevetu, devet prosipanja hrane ili pića i 202 intimna trenutka.Na njemu se tokom tipične godine pritisne i 402 puta dugme za odlaganje alarma, popiju se 103 šolje čaja i dogodi 13 nesuglasica. Krevet je ujedno mjesto na kojem se prepričavaju događaji iz dana. Prema istraživanju, tri puta nedjeljno ljudi u krevetu razgovaraju o tome šta im se dogodilo, bilo licem u lice ili telefonom. Britanci tu pogledaju i približno 44 filma ili televizijske emisije tokom godine.

Osim spavanja, među najčešćim aktivnostima u krevetu su čitanje knjige, što je navelo 23 odsto ispitanika, maženje sa partnerom (20 odsto) i jednostavno uživanje u miru i tišini (15 odsto).

Spavaća soba kao mjesto odmora

Bez obzira na to kako provode vrijeme u krevetu, Britanci spavaću sobu doživljavaju kao važno mjesto za opuštanje. Čak 57 odsto ispitanika navelo je da se osjećaju najopuštenije i najprijatnije, dok je gotovo trećina, odnosno 31 odsto, priznala da bi rado provela cijeli dan u krevetu kada bi to bilo moguće.

Istraživanje je naručila kompanija Silentnight, u saradnji sa profesorkom Sašom Hendli (Sasha Handley), istoričarkom sna sa Univerziteta u Mančesteru, povodom 80. godišnjice kompanije. Cilj je bio da se istraži kako se današnje navike korišćenja dušeka uklapaju u istoriju spavanja.

"Današnji dušek je veoma važan deo naše svakodnevice. Iako su kreveti namijenjeni spavanju, nikada nisu služili samo tome. Tokom vijekova bili su mjesta za čitanje, druženje i oporavak od bolesti, a svaka generacija je u spavaću sobu unosila nove navike i osobenosti", rekla je profesorka Saša Hendli, piše Express.co.uk.

Dodala je da se ono na čemu spavamo mijenjalo, ali da je krevet tokom cijele te istorije ostao mjesto udobnosti, brige i utočišta. Upravo lični rituali pretvaraju ga iz mjesta na kojem spavamo u prostor koji doživljavamo kao sopstveni.

"Zanimljivo je videti kakvu ulogu dušek ima 2026. godine i gdje će se ona smjestiti u našoj istoriji spavanja", istakla je.

Djeca su dobrodošla, a kućni ljubimci?

Istraživanje je pokazalo i kako ljudi dijele prostor u krevetu sa drugim članovima domaćinstva. Čak 26 odsto ispitanika redovno pušta djecu u svoj krevet.

Kada je riječ o kućnim ljubimcima, mišljenja su podijeljena. Podaci istraživačke kompanije OnePoll pokazuju da 16 odsto ispitanika snažno podržava dijeljenje kreveta sa kućnim ljubimcem, dok se 31 odsto tome odlučno protivi.

Uprkos brojnim drugim aktivnostima koje se odvijaju na njemu, osnovna funkcija dušeka i dalje je spavanje.

Čak 94 odsto ispitanika smatra da je dušek važan za održavanje dobre rutine spavanja i kvalitetan odmor, a dodatnih 88 odsto veruje da je izbor odgovarajućeg dušeka važan za cjelokupno zdravlje. Ipak, 22 odsto ispitanika priznalo je da ne zna koliko često dušek treba zamijeniti.

(Mondo)