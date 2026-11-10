Istraživanje sprovedeno na 2.000 ljudi otkrilo je šta Britanci rade prije spavanja i koliko često odlažu jutarnji alarm.
Vrijeme provedeno u krevetu ne svodi se samo na spavanje. Mnogi prije nego što ugase svjetlo posegnu za knjigom, pogledaju epizodu omiljene serije, razgovaraju sa partnerom ili skroluju po mobilnom telefonu i društvenim mrežama.
Jutro pak često počinje odlaganjem alarma, a neki vole i da doručkuju u krevetu. Koliko se svakodnevnog života zapravo odvija na dušeku, pokazalo je istraživanje sprovedeno u Velikoj Britaniji, koje je otkrilo i neke zanimljive navike vezane za spavaću sobu, piše Express.co.uk.
Anketa sprovedena među 2.000 odraslih osoba pokazala je da prosječan dušek tokom godine posluži za 18 doručaka u krevetu, devet prosipanja hrane ili pića i 202 intimna trenutka.Na njemu se tokom tipične godine pritisne i 402 puta dugme za odlaganje alarma, popiju se 103 šolje čaja i dogodi 13 nesuglasica. Krevet je ujedno mjesto na kojem se prepričavaju događaji iz dana. Prema istraživanju, tri puta nedjeljno ljudi u krevetu razgovaraju o tome šta im se dogodilo, bilo licem u lice ili telefonom. Britanci tu pogledaju i približno 44 filma ili televizijske emisije tokom godine.
Osim spavanja, među najčešćim aktivnostima u krevetu su čitanje knjige, što je navelo 23 odsto ispitanika, maženje sa partnerom (20 odsto) i jednostavno uživanje u miru i tišini (15 odsto).
U krevetu pogledamo 44 filma i popijemo 103 šoljice čaja: A tek kad čujete šta se događa 202 puta
Spavaća soba kao mjesto odmora
Bez obzira na to kako provode vrijeme u krevetu, Britanci spavaću sobu doživljavaju kao važno mjesto za opuštanje. Čak 57 odsto ispitanika navelo je da se osjećaju najopuštenije i najprijatnije, dok je gotovo trećina, odnosno 31 odsto, priznala da bi rado provela cijeli dan u krevetu kada bi to bilo moguće.
Istraživanje je naručila kompanija Silentnight, u saradnji sa profesorkom Sašom Hendli (Sasha Handley), istoričarkom sna sa Univerziteta u Mančesteru, povodom 80. godišnjice kompanije. Cilj je bio da se istraži kako se današnje navike korišćenja dušeka uklapaju u istoriju spavanja.
"Današnji dušek je veoma važan deo naše svakodnevice. Iako su kreveti namijenjeni spavanju, nikada nisu služili samo tome. Tokom vijekova bili su mjesta za čitanje, druženje i oporavak od bolesti, a svaka generacija je u spavaću sobu unosila nove navike i osobenosti", rekla je profesorka Saša Hendli, piše Express.co.uk.
Dodala je da se ono na čemu spavamo mijenjalo, ali da je krevet tokom cijele te istorije ostao mjesto udobnosti, brige i utočišta. Upravo lični rituali pretvaraju ga iz mjesta na kojem spavamo u prostor koji doživljavamo kao sopstveni.
"Zanimljivo je videti kakvu ulogu dušek ima 2026. godine i gdje će se ona smjestiti u našoj istoriji spavanja", istakla je.
Djeca su dobrodošla, a kućni ljubimci?
Istraživanje je pokazalo i kako ljudi dijele prostor u krevetu sa drugim članovima domaćinstva. Čak 26 odsto ispitanika redovno pušta djecu u svoj krevet.
Kada je riječ o kućnim ljubimcima, mišljenja su podijeljena. Podaci istraživačke kompanije OnePoll pokazuju da 16 odsto ispitanika snažno podržava dijeljenje kreveta sa kućnim ljubimcem, dok se 31 odsto tome odlučno protivi.
U krevetu pogledamo 44 filma i popijemo 103 šoljice čaja: A tek kad čujete šta se događa 202 puta
Uprkos brojnim drugim aktivnostima koje se odvijaju na njemu, osnovna funkcija dušeka i dalje je spavanje.
Čak 94 odsto ispitanika smatra da je dušek važan za održavanje dobre rutine spavanja i kvalitetan odmor, a dodatnih 88 odsto veruje da je izbor odgovarajućeg dušeka važan za cjelokupno zdravlje. Ipak, 22 odsto ispitanika priznalo je da ne zna koliko često dušek treba zamijeniti.
(Mondo)