NASA traži ljude koji će živjeti na Mjesecu: Konkurs je otvoren, ali uslovi nisu za svakoga

Američka svemirska agencija traži kandidate sa visokim obrazovanjem iz naučnih i tehničkih oblasti, dok privatne kompanije čeka posao vrijedan 10 milijardi dolara.

Izvor: NASA

Američka svemirska agencija NASAobjavila je poziv za prijem nove klase astronauta, a cilj je ovoga puta znatno ambiciozniji od pukog boravka u orbiti - traže se ljudi koji će živjeti i raditi na površini Mjesecu.

Konkurs je raspisan u okviru programa Artemis, a izabrani kandidati činiće ekipu koja bi trebalo da postavi temelje stalne baze na Mjesecu i pripremi teren za prve misije sa ljudskom posadom na Mars. Obuka podrazumijeva snalaženje na nepristupačnom lunarnom terenu i dugotrajan boravak u ekstremnim uslovima.

Uslovi za prijavu su, očekivano, izuzetno strogi.

Mogu da se prijave isključivo državljani SAD koji imaju završene master studije iz oblasti inženjerstva, biologije, fizike ili računarstva. Vremena za razmišljanje nema previše, jer rok za slanje prijava na zvaničnom sajtu agencije ističe 3. decembra 2026. godine, dok će imena novih astronauta biti poznata krajem 2027.

NASA istovremeno rješava i pitanje logistike bez koje baza ne može da opstane.

Otvoren je tender vrijedan čak 10 milijardi dolara za drugu fazu teretnog programa CLPS (Commercial Lunar Payload Services). Riječ je o desetogodišnjem poslu za privatne kompanije koje treba da naprave i vode lendere za dopremanje instrumenata, zaliha i dijelova opreme direktno na površinu Mjeseca.

U trci za ove ugovore učestvuje osam kompanija, među kojima su SpaceX, Blue Origin i Lockheed Martin Space. Sa druge strane, na spisku nema kompanije Boeing, čiji se svemirski program Starliner već duže vrijeme bori sa tehničkim problemima.