Ako je na Mitrovdan oblačno, ovakva nas zima čeka: Evo šta predskazuje sneg na praznik

Za praznik Svetog Dimitrija se vezuju brojni običaji.

Izvor: Shutterstock, Zvonimir Atletic

Mitrovdan, koji se obilježava 8. novembra, u narodu je oduvijek bio važan i zbog vjerovanja da vremenske prilike na ovaj dan mogu da nagovijeste kakva nas zima očekuje. Stariji su pažljivo posmatrali da li pada snijeg, da li je jutro mrazovito ili je dan sunčan, jer se vjerovalo da svaki od ovih znakova nosi posebnu poruku o predstojećim mjesecima.

Prema narodnom predanju, ovako nam veliki pravoslavni praznik otkriva kakva je zima pred nama:

Ako na Mitrovdan padne snijeg, vjerovalo se da će se zadržati sve do aprila.

Ako je dan vedar i sunčan, narod je očekivao hladnu i oštru zimu.

Ako je oblačno, vjerovalo se da predstoji toplija zima.

Ako je jutro mrazovito, smatralo se da će zima biti hladna.

Na današnji dan, u domovima gdje se ne ide na slavu, domaćice i same spremaju malo svečaniji ručak, jer je u pitanju veliki praznik, a teški poslovi se izbjegavaju.

(Mondo)