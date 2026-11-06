Kad je sa neba padalo meso: Bizaran fenomen iz 1841. godine koji i danas intrigira nauku

Kada su u avgustu 1841. godine sa vedrog neba u Tenesiju pljuštali krv, sirovo meso i mast, mještani su vjerovali da je stigao smak svijeta.

Izvor: Allan Calisto / imago stock&people / Profimedia

U avgustu 1841. godine, u blizini grada Libana u američkoj državi Tenesi, dvoje radnika na imanju prijavilo je stravičan fenomen - "krvavu kišu" praćenu komadima mesa i životinjskog sala koji su padali direktno s neba, prenosi "Popular Science". Ovaj bizaran incident odmah je privukao ogromnu pažnju javnosti, a istraživao ga je čuveni naučnik dr Džerard Trust, koji je nakon analiza utvrdio da je riječ o životinjskoj materiji u stanju raspadanja.

Incident je duboko potresao ruralni dio Tenesija kada su svjedoci na polju ugledali nezapamćen prizor: sa potpuno vedrog neba pljuštala je crvena tečnost nalik krvi, dok su unaokolo padali komadi sirovog mesa i masti.

Lišće duvana natopljeno ovom materijom odmah su odnijeli vlasniku imanja E. M. Čendleru, koji je alarmirao komšije. Vijest se proširila nevjerovatnom brzinom – o događaju se pisalo u pismima i tadašnjoj štampi, a zabačena farma preko noći je postala lokalna atrakcija.

Naučna analiza: Životinjsko porijeklo i nesnosan smrad

Kako bi utvrdio šta je zapravo palo na njegovo imanje, Čendler je uzorke poslao uglednom naučniku dr Džerardu Trustu.

Nakon sprovedenih ispitivanja, dr Trust je donio zvaničan zaključak:

"Bez ikakve sumnje, ova supstanca predstavlja životinjsku materiju i pripada našoj planeti."

Izuzetno neprijatan miris truljenja koji se širio iz uzoraka potvrdio je njegovo uvjerenje da se radi o životinjskom tkivu koje je snažan vazdušni vrtlog podigao visoko u atmosferu, a zatim izbacio iznad polja duvana.

Nije usamljen slučaj: Od Rima do pobuna robova

Ovakav incident, ma koliko djelovao nevjerovatno, nije bio jedinstven u istoriji. Padanje mesa i pojava crvenih kiša bilježeni su kroz vijekove, još od doba antičkog Rima do srednjovjekovnih hronika.

Naučna objašnjenja za ovakve pojave uglavnom se kreću u tri pravca:

Snažne oluje i pijavice koje usisavaju leševe životinja sa zemlje i prenose ih kilometrima dalje

Jata ptica grabljivica koja u letu ispuštaju dijelove plijena

Crvena pustinjska prašina ili spore algi koje običnoj kiši daju krvavocrvenu boju

Slična pojava sa istorijskim posljedicama zabilježena je i 1831. godine, kada je Net Tarner protumačio "krvave kapi na kukuruzu" kao znak za podizanje oružanog ustanka u Virdžiniji. Zbog toga je događaj u Libanu deset godina kasnije ponovo probudio strahove među stanovništvom, pri čemu su mnogi u tome vidjeli opomenu i božanski znak.

Prevara ili surova igra prirode?

Iako je dio javnosti smatrao da je riječ o običnoj podvali, medicinski časopis "The Western Journal of Medicine and Surgery" u decembru 1841. godine odbacio je tvrdnje o prevari, potvrdivši autentičnost nalaza životinjskog mesa.

"Ljudima su očajnički potrebna objašnjenja, čak i kada ona nisu tačna", ističe istraživač Tom Maksvel, autor podkasta "The Night Parade".

Fenomen "obojenih kiša" nastavio je da privlači pažnju naučnika i u savremenom dobu. Kada je 2001. godine u Kerali u Indiji pala crvena kiša, laboratorijske analize pokazale su da su kapljice sadržale spore mikroskopskih algi, dok su teorije o vanzemaljskom porijeklu brzo odbačene.

Znak apokalipse ili atmosferska zagonetka

Doktor Patrik Mekaferti sa Tehnološkog univerziteta u Kemnicu objašnjava da su ovakvi događaji u prošlosti gotovo bez izuzetka tumačeni kao božanska kazna ili nagovještaj smaka svijeta, ali napominje da istorijska svjedočanstva ne treba tek tako otpisivati kao sujevjerje:

"Čudne stvari se dešavaju u prirodi, a ponekad za njih jednostavno ne postoji jasno objašnjenje."

Iako su slučajevi padanja organske materije iz oblaka precizno dokumentovani u arhivama, pojedini detalji ni do danas nemaju konačan naučni odgovor. Kako zaključuje istraživač Tom Maksvel: "Kada se nađemo pred neobjašnjivim, najpoštenija reakcija je priznati: Ne znam."