"Mogging" je riječ 2026. godine: Mladi je masovno koriste, a evo šta zapravo znači i kako je nastala

"Mogging" je proglašen rječju 2026. godine, a mladi ga koriste kada neko svojim izgledom ili pojavom potpuno zasjeni druge. Evo šta ovaj popularni sleng zapravo znači i odakle potiče.

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Generacija Z i Alfa popularizovale su izraz koji se sve češće pojavljuje na društvenim mrežama, a njegovo značenje mnoge bi moglo da iznenadi. Ako ste u posljednje vrijeme provodili vrijeme na TikTok-u, Instagramu ili drugim društvenim mrežama, velika je vjerovatnoća da ste naišli na izraz "mogging". Iako na prvi pogled zvuči kao još jedna od brojnih internet riječi čije značenje nije lako pogoditi, ovaj izraz postao je toliko popularan da je proglašen rječju 2026. godine prema izboru Collinsovog engleskog rečnika.

Riječ je posebno zastupljena među pripadnicima generacija Z i Alfa, koji je koriste kada žele da opišu situaciju u kojoj neko drugoga potpuno zasjeni, nadmaši ili ostavi u sjenci. Najčešće se odnosi na fizički izgled, ali se njeno značenje ne završava samo na tome.

Prema podacima koje prenosi Euronews, upotreba ovog izraza tokom godine porasla je za čak 210 odsto, što dovoljno govori o tome koliko je brzo postao dio svakodnevnog internet govora.

Šta zapravo znači "mogging"?

Najjednostavnije objašnjeno, "mogging" znači nadmašiti nekoga na način koji je drugima očigledan. U početku se izraz najčešće odnosio na fizički izgled, odnosno na situacije u kojima jedna osoba izgleda znatno bolje od druge.

Na primjer, zamislite fotografiju na kojoj se nalazi grupa prijatelja. Ako neko posebno privlači pažnju svojim izgledom, držanjem ili stilom, korisnici društvenih mreža mogli bi da kažu da ta osoba "moguje" ostale.

Ipak, izraz se danas koristi i u mnogo širem smislu. Neko može da "moguje" druge svojim stilom oblačenja, samopouzdanjem, uspjehom, fizičkom spremom, pa čak i načinom života. Upravo zbog toga nastali su i različiti izrazi koji se nadovezuju na ovu riječ. "Stylemogging" označava nadmašivanje drugih stilom, dok se "lifemogging" odnosi na život koji neko predstavlja kao uspješniji, zanimljiviji ili impresivniji u poređenju sa životima drugih ljudi.

Kakve veze ima sa izgledom i trendom "looksmaxxing"?

"Mogging" se često pominje zajedno sa još jednim popularnim internet izrazom "looksmaxxing". Dok se "looksmaxxing" odnosi na pokušaje da osoba maksimalno unaprijedi svoj fizički izgled, kroz negu, vježbanje, ishranu, stil oblačenja i druge promjene,"mogging" se odnosi na poređenje sa drugima.

Drugim riječima, neko ko se bavi "looksmaxxingom" pokušava da poboljša svoj izgled, dok osoba koja "moguje" druge, prema internet slengu, uspijeva da ih zasjeni svojom pojavom. Ova dva izraza posebno su zastupljena u sadržajima koji se bave fizičkim izgledom, treninzima, ljepotom i idealima privlačnosti.

Riječ ima i mračniju pozadinu

Iako se danas često koristi u šali, porijeklo izraza "mogging" nije baš tako bezazleno. Povezuje se sa akronimom AMOG, koji potiče od engleskog izraza "Alpha Male of the Group", odnosno alfa mužjak u grupi. Izraz je ranije bio prisutan na internet forumima posvećenim bodibildingu, ali i u takozvanoj "manosferi", odnosno dijelu internet prostora u kojem se promovišu agresivni oblici muškosti i stavovi protiv feminizma.

U tom kontekstu, poređenje sa drugim muškarcima često je služilo za uspostavljanje hijerarhije, pri čemu se fizička dominacija i izgled predstavljaju kao pokazatelji superiornosti. Međutim, mlađe generacije su izraz preuzele i prilagodile sopstvenom internet humoru. Danas ga uglavnom koriste u šaljivim, ironičnim ili zadirkujućim situacijama, iako je prvobitno značenje i dalje prisutno u određenim internet zajednicama.

Zašto je baš ova riječ postala toliko popularna?

Uspon izraza "mogging" pokazuje koliko društvene mreže utiču na jezik kojim se svakodnevno služimo. Riječi koje nastanu u manjim internet zajednicama mogu za veoma kratko vrijeme da postanu dio komunikacije miliona ljudi. Collinsov engleski rječnik od 2013. godine bira riječ godine, a odluka se donosi na osnovu praćenja upotrebe riječi i jezičkih promjena. Ovogodišnji izbor pokazuje koliko su generacije Z i Alfa uticale na savremeni internet sleng.

(Mondo)