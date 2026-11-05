Učitelj zadao učenicima nemoguć zadatak: Nacrtajte kvadrat sa tri linije, a rješenje je raspametilo sve

Naizgled jednostavan zadatak zbunio je učenike, jer su svi pokušavali da pronađu isto rješenje. Ipak, jedna djevojčica pokazala je da je ponekad dovoljno samo drugačije da protumačite pitanje.

Izvor: Youtube/@ravirajmaster

Zagonetke i mozgalice često deluju kao nešto što možemo da riješimo za nekoliko sekundi, ali upravo one najjednostavnije umiju da nas natjeraju da dobro razmislimo. Jedan učitelj iz Indije, Raviraj Master, svojim učenicima je zadao naizgled nemoguć izazov: trebalo je da nacrtaju kvadrat koristeći tri linije.

Učenici su jedan za drugim izlazili pred tablu i pokušavali da pronađu rješenje. Većina je crtala tri stranice kvadrata, ali je četvrta uvijek nedostajala. Jedan učenik dojsetio se da posljednju stranicu nacrta isprekidanom linijom, što je bio zanimljiv pokušaj, ali ne i odgovor koji je učitelj tražio.

A onda je jedna djevojčica uradila nešto što niko nije očekivao. Umjesto da pokušava da napravi kvadrat od samo tri linije, nacrtala je cijeli kvadrat, a zatim unutar njega dodala tri linije. Zadatak je bio riješen!

U čemu je zapravo bila caka?

Trik nije bio u matematici, već u načinu na koji je zadatak formulisan. Većina učenika automatski je pretpostavila da kvadrat mora da bude napravljen pomoću tri linije. Međutim, učitelj nije rekao da kvadrat treba da se nacrta od tri linije, već da treba da se nacrta kvadrat sa tri linije.

Ta mala razlika potpuno je promijenila značenje zadatka. Devojčica je shvatila da niko nije rekao da tri linije moraju da čine stranice kvadrata, pa je pronašla jednostavno rješenje koje je svima promaklo.

Ova mozgalica pokazuje koliko često sami sebi postavljamo ograničenja koja uopšte ne postoje. Kada čujemo pitanje, naš mozak brzo bira jedno značenje i zatim se drži tog pravca razmišljanja, čak i kada postoji mnogo jednostavnije objašnjenje.

Zašto nas ovakve mozgalice često prevare?

Psihološki gledano, ovakvi zadaci podstiču nas da preispitamo način na koji razmišljamo. Kada se suočimo sa problemom, uglavnom se oslanjamo na već poznate obrasce i iskustva. To nam svakodnevno pomaže da brzo donosimo odluke, ali ponekad može da nas spriječi da uočimo drugačije rešenje.

Zato je važno da ne posmatramo samo ono što mislimo da se od nas traži, već i ono što je zaista rečeno. Jedna reč može potpuno da promijeni smisao rečenice, a samim tim i način na koji pristupamo problemu. Pouka ove mozgalice prevazilazi učionicu. U svakodnevnom životu često donosimo zaključke na osnovu nepotpunih informacija, pogrešno protumačenih rečenica ili pretpostavki koje nikada nismo provjerili.

Ponekad rješenje nije komplikovano i ne zahtijeva posebno znanje. Potrebno je samo da zastanemo, još jednom pročitamo pitanje i razmislimo da li postoji način da ga razumijemo drugačije.

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Pogledajte 00:19 Zagonetka koju reč vidite Izvor: TikTok/hecticnick Izvor: TikTok/hecticnick

(MONDO)