U najdubljem bazenu na svijetu krije se čitav potopljeni grad: Ima stanove, garaže i kola, do njega mogu i neplivači

"Deep Dive Dubai" ide do nevjerovatna 60,02 metra dubine i čuva 14 miliona litara vode - prava podvodna metropola u kojoj na dnu partiju šaha menja vožnja motora ili susret sa likom iz "Ratova zvijezda".

Izvor: Youtube/Scubavery

Dubai ne prestaje da pomjera granice mogućeg. Pored Burdž Kalife, ostrva Palma i Muzeja budućnosti, ova blistava metropola krije čudo i duboko pod zemljom. Bazen Deep Dive Dubai, smješten u elitnoj četvrti Nad Al Šeba, zvanično je najdublji bazen za ronjenje na planeti i vlasnik Ginisovog rekorda.

Sa dubinom od tačno 60,02 metra i čak 14 miliona litara slatke vode - što odgovara zapremini od šest olimpijskih bazena, ovo nije mjesto za obično rashlađivanje, već fascinantan podvodni grad.

Stanovi, radionice i Stormtruper na 40 metara dubine

Zaronite li u ovaj bazen, umjesto plavih pločica dočekaće vas prave gradske ulice sa klupama, telefonskim govornicama, automobilima i motorima. Čitav prostor osmišljen je po zonama:

Na 3 metra : možete da sjednete na motor ili zaigrate šah pod vodom.

: možete da sjednete na motor ili zaigrate šah pod vodom. Na 18 metara : čekaju vas košarkaški obruč i stoni fudbal.

: čekaju vas košarkaški obruč i stoni fudbal. Na oko 30 metara : nalazi se potpuno opremljen stan sa sobama i kuhinjom.

: nalazi se potpuno opremljen stan sa sobama i kuhinjom. Na 40 metara: smještene su garaže sa vozilima, radionice i figura Stormtrupera iz "Ratova zvijezda" u prirodnoj veličini.

Iskopati bezdan od 60 metara u pijesku bio je ogroman inženjerski poduhvat. Radovi su trajali četiri godine zbog stalnog prodora podzemnih voda, a u kreiranju svakog detalja pod vodom učestvovale su stotine stručnjaka.

Iznad površine nalaze se tek dvije etaže, dok posjetioci koji ne rone mogu da posmatraju podvodni svijet kroz 12 masivnih prozora. Cijeli kompleks osvjetljava više od 100 reflektora, uz 30 kamera i 12 podvodnih zvučnika povezanih sa 15 kilometara kablova. Spoljašnji krov u obliku školjke kamenice posveta je tradiciji lova na bisere, vijekovnom temelju ovog zalivskog kraja.

Pogledajte kako sve izgleda:

DEEP DIVE DUBAI Izvor: Youtube / Deep Dive Dubai

Šetnja pod vodom čak i za neplivače

Voda se konstantno grije na prijatnih 30 stepeni, a ponuda obuhvata sve nivoe - od ronjenja na dah i s bocama do plivanja sa maskom i disaljkom.

Najveća atrakcija za turiste jeste "Sunken City Walk" - pješačka tura pod vodom namijenjena svima starijim od 10 godina, uključujući i neplivače. Uz pratnju instruktora i specijalnu kacigu-masku hoda se uređenom stazom na dubini od četiri metra. Program traje sat vremena (oko 20 minuta pod vodom), a košta oko 146 evra uz uračunatu kompletnu opremu i video-snimak.

Za ronjenje s bocama uz instruktora licencirani ronioci plaćaju od 292 evra, dok početnici bez sertifikata za svoj prvi zaron izdvajaju od 438 evra pa naviše. Maksimalna dubina zarona strogo se prilagođava iskustvu, pa su one najmisterioznije dubine rezervisane isključivo za profesionalce.

Evo kako izgleda priprema za ovu avanturu:

(Mondo)



