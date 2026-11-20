Košarkaši Igokee poslije dramatične završnice dobili meč u Železniku koji je na kratko bio i prekinut.

Izvor: ABA liga/FMP

Ekipa Igokee upisala je četvrtu pobjedu u ABA ligi pošto je kao gost savladala FMP 71:69 i tako produžila crnu seriju "pantera" na šest poraza.

Lazar Stefanović i Petar Kovačević zbog odlične forme nedavno su zaslužili poziv u reprezentaciju Srbije za novembarski prozor, a sa dobrim partijama nastavili su i u petak u Železniku.

Stefanović je predvodio "igose" sa 22 poena, a Kovačević je dodao 15 poena u meču koji je trebao da bude riješen u trećoj četvrtini, ali se domaći tim nije predavao, pa smo gledali dramatičnu završnicu.

Imala je Igokea devet poena prednosti krajem treće četvrtine, potom i na startu posljednje dionice, ali se razigrao Marko Kovačević i FMP je 75 sekundi prije kraja utakmice došao do izjednačenja.

Nakon promašaja Delalića imali su „panteri“ čak dva napada za pobjedu, ali je Džamija Nil prvo promašio šut, a potom izgubio loptu četiri sekunde prije kraja.

Bilo je to dovoljno Igokei za brzu kontru koju je polaganjam za pobjedu uz zvuk sirene završio Dragan Milosavljević.

Ovaj meč je u jednom trenutku bio prekinut, a razlog je bio izbacivanje Filipa Čovića iz hale. Sudijska trojka u kojoj su bili Urugvajac Karlos Duenjas Urego, te Crnogorci Bojan Popović i Stefan Vuković prekinula je meč i zahtjevala da direktor FMP-a napusti halu, a kako bi ga primorali na to čak su u jednom trenutku i oni napustili teren i uputili se ka svlačionicama. Nakon što je Čović napustio halu meč u Železniku je nastavljen.