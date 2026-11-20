Fudbalska reprezentacija Danske saznala je ime rivala u proljećnom baražu za opstanak u A diviziji Lige nacija, a žrijeb u Nionu donio im je, prema ocjenama tamošnje javnosti, najpoželjnijeg protivnika - selekciju Bosne i Hercegovine.

Izvor: Vegard Grøtt / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Nakon što su u subotu na svom "Parkenu" poslije preokreta izvukli deblji kraj protiv Norveške (2:3), Danci su ostali bez plasmana u četvrtfinale, pa će elitni status morati da brane kroz doigravanje. Među potencijalnim rivalima koji su završili kao drugoplasirani u B diviziji bili su Slovenija, Mađarska, Irska i Bosna i Hercegovina, a kuglice su ih na kraju spojile upravo sa "zmajevima".

I prije samog izvlačenja u Danskoj se isticalo da bi Bosna i Hercegovina bila idealan rival, što potvrđuju i statističke analize. Prema podacima platforme Football Meets Data, koja je odradila 20.000 simulacija ishoda plej-ofa, Danska upravo protiv BiH ima najveće šanse za prolaz - čak 78,7 odsto.

S obzirom na to da ekipa selektora Brajana Rimera u ovaj dvomeč ulazi kao nosilac, Danci su osigurali i prednost domaćeg terena u revanšu. Prva utakmica biće odigrana u BiH u terminu između 25. i 27. marta, dok je revanš zakazan u Kopenhagenu od 28. do 30. marta.

Dodatni problem za izabranike Sergeja Barbareza predstavlja i nedavna kazna Evropske fudbalske unije (UEFA), koja će se direktno odraziti i na samu revanš utakmicu na "Parkenu".

(MONDO)