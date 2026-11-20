Antonio Konte još jednom se prisjetio kako je disciplinovao ekipu Juventusa svojim"Pirlo pravilom".

Izvor: Olivier MORIN / AFP / Profimedia

Italijanski stručnjak Antonio Konte u bogatoj karijeri je između ostalih vodio i Juventus sa kojim je osvojio tri vezana Skudeta (2011/12, 2012/13, 2013/14), a nedavno se u jednom intervju za italijanske medije prisjetio tog period i posebno jednog pravila kojim je disciplinovao svoje igrače.

Konte je uveo „Pirlo pravilo“ koga su morali svi da se pridržavaju, a sve je počelo zbog legendardnog veziste i bivšeg reprezentativca Andree Pirla, koji je tokom utakmice Verone i Juventusa nakon što je zamijenjen odmah otišao u svlačionicu.

"Kada sam vodio Juventus imali smo to 'Pirlo pravilo'. On je bio sjajan igrač i imali smo sreće što je tog ljeta napustio Milan kao slobodan igrač i došao kod nas sa nevjerovatnom motivacijom. Tokom tri godine on je bio glavna poluga i imali smo pravilo da ga nikad nemijenjamo. Mislim da sam ga samo par puta izveo iz igre. I jednom kada se to desilo on je otišao direktno u svlačionicu. To nisam odmah vidio. Nakon utakmice novinari su me pitali za tu situaciju ja sam im objasnio", rekao je Konte.

Novinari su poslije te utakmice tražili odgovor od Kontea o situaciji sa Pirlom i njegovim odlaskom u svlačionicu, a on im je tada odgovorio:

"Andrea nije ni znao, ali želim da mu zahvalim jer smo danas uspostavili novo pravilo – Pirlo pravilo. Od sada pa ubuduće, igrač kada je zamijenjen ima dvije opcije: Prva je da napusti teren u vozilu hitne pomoći i da ide u bolnicu, a druga je da sjedne na klupu. Hvala Andrei što mi je dao priliku da ustanovim ovo pravilo i trebao bi da bude ponosan što je nazvano po njemu", rekao je tada Konte.

Kasnije je on objasnio zašto je tako javno poslije utakmice govorio o incidentu koji se desio.

"Sa problemima moraš da se suočiš ne možeš da bježiš od njih. A kada to uradiš sa velikim igračem kao što je Pirlo, a ne sa nekim mladim igračem, onda to šalje poruku svima", objasnio je italijanski stručnjak.

