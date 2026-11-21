Trener Crvene zvezde Albert Rijera govorio o Radetu Kruniću, jednoj od najvažnijih ličnosti koje ima u timu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će u subotu (14.00) igrati protiv Radnika iz Surdulice u 16. kolu Superlige Srbije, a u najavi tog meča trener Albert Rijera govorio je i o Radetu Kruniću. Vezni fudbaler koji je jedan od Zvezdinih kapitena nedavno je produžio ugovor sa klubom, što je oduševilo Španca.

Dobro je poznato da je Krunić jedan od najvažnijih igrača u Rijerinom sistemu, ali ovog puta Albert nije govorio o Radetovim igračkim kvalitetima. Želio je da otkrije o kakvom je čovjeku riječ i koliko je on bitan za funkcionisanje cijelog tima van terena.

"Mislim da ne moram mnogo da govorim o Kruniću kao igraču, jer svi znaju kakav je igrač, ali želio bih da govorim o njemu kao osobi i o tome šta predstavlja za našu grupu. On je profesionalac, dobar čovjek, odličan saigrač, posvećen i odgovoran. Ima sve karakteristike koje jedan trener želi da vidi kod igrača u svojoj ekipi. Posebno cijenim takve igrače, jer mi je na prvom mjestu kakav je ko čovjek. Rade je fantastična osoba. Iako ima 33 godine i mnogo toga zna o fudbalu, svjestan je da još uvijek može da uči. Spreman je da sluša, da radi i da pomaže saigračima. Jedino zbog čega sam malo 'razočaran' jeste to što je produžio ugovor na samo dvije godine, a ne na deset. Rekao sam klubu da bih volio da mu ponudimo ugovor na još više godina. Međutim, poslije 30. godine je svuda u svijetu uobičajeno da se ugovori potpisuju na godinu plus godinu ili na dvije godine, jer on ima 33 godine", rekao je Albert Rijera.

Španski stručnjak vjeruje da bi Rade Krunić morao još dugi niz godina da nosi igru Crvene zvezde, jer se pažljivo brine o svim detaljima na koje profesionalni fudbaler mora da misli.

"Ipak, s obzirom na to koliko vodi računa o svom tijelu i kako radi, siguran sam da Rade može da igra do 40. godine. Veoma sam srećan zbog toga. Moramo da zadržimo naše najbolje igrače. Ali, kao što volim da kažem, nije važno samo kakav je neko fudbaler već i kakav je čovjek. Vjerujem da velike grupe mogu da budu veoma uspešne upravo zahvaljujući takvim ljudima. Rade je jedan od njih", zaključio je trener Crvene zvezde.