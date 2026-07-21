Goran Ivanišević otkrio do kada će igrati Novak Đoković: "Lakše je Lebronu i Mesiju"

Hrvatski trener Goran Ivanišević je sa Novakom Đokovićem osvojio sve što se može osvojiti i vjeruje da je ovo glavni cilj najboljeg svih vremena.

Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Legendarni hrvatski teniser i bivši trener Novaka Đokovića, Goran Ivanišević, govorio je o dugotrajnosti najboljih sportista na svijetu. Naravno, srpski as je uvijek neizostavna tema, a Hrvat kaže da je kod njega u ovoj fazi karijere u pitanju samo voljni momenat.

U intervjuu za "Sportske novosti" tokom turnira u Umagu za koji ga vežu lijepe uspomene, govorio je o velikanima poput Lea Mesija, Luke Modrića, Kristijana Ronalda, Lebrona Džejmsa i Novaka... Goran ga poznaje bolje nego iko i vjeruje da su njegov cilj Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.

"Čudesno, to su genijalci, nema ih puno. Ulažu puno, paze na sebe, paze na svaki detalj. Evo, Novak pazi na raspored igranja i na kraju pitanje je samo koliko će imati volje. Poznajući Novaka, on je u stanju da izgura do Igara u Los Anđelesu. Artur Fils je jedan od najvećih talenata, on je baš tip igrača sa kakvim sam želio da radim", kaže Ivanišević.

Nekadašnji grend slem šampion kaže da je mnogo teže uspjeti i trajati u individualnim sportovima.

"Razlika je tu, jer Lebron ima još četvoricu uza sebe, Mesi desetoricu. Novak mora sam sebe da gura, da probije granice, da dolazi na treninge i opet prolaziti kroz udarce koje je opalio osamdeset milijardi puta. I ponekad se mora postaviti pitanje, 'koji mi to k.... treba'. Opet te vuče, znaš da možeš, ali, kažem, lakše je u kolektivnom sportu", jasan je hrvatski trener.

Koliko će još trajati Novak Đoković?

Izvor: MN PRESS

Novaku više nisu prioritet ni grend slem titule, ni ATP lista, ni rekordi, već da što duže ostane na ATP turu.

"On govori kako će igrati do Igara u Los Anđelesu, a tu govorimo o dvije godine. Iskreno, poznavajući ga, on je to u stanju da izgura sa rasporedom koji trenutno ima, sa glavom koja je nevjerovatna, posebna. Moguće je. On je i danas odmah iza Sinera, Alkaraza i Zvereva, ili, možemo i tako, njih četvorica su iznad svih ostalih, pa zašto ne?", kaže Goran.

Govorio je i o saradnji sa mladom nadom svjetskog tenisa, Arturom Filsom. "Super sam zadovoljan, on je baš tip igrača sa kakvim sam želio da radim. Mlad je, jedan je od najvećih talenata, neko u čijoj se igri može uživati, atraktivan je, moćan. Šteta što je u trenutku kad je bio u formi imao probleme sa povredama. Našli smo prave ljude koji to rješavaju. Odigrao je Vimbldon, moglo je to biti i bolje, ali bilo je super da je uopšte igrao. Mislim da je do kraja godine može da uđe u Top 10, a on je sigurno igrač za Top 5. Samo da bude zdrav", jasan je slavni trener.

(MONDO)