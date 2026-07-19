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Novak Đoković se slikao sa zaboravljenim fudbalskim asovima: Mnogi ih nisu prepoznali

Novak Đoković se slikao sa zaboravljenim fudbalskim asovima: Mnogi ih nisu prepoznali

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković se tokom perioda u Njujorku slikao i sa nekim fudbalerima koje su mnogi zaboravili, tu su bili i Bobo Vijeri i Rene Igita.

Novak Đoković se slikao sa Kristijanom Vijerijem i Reneom Igitom Izvor: Printscreen/Instagram/Djokernole

Novak Đoković je u Njujorku i tamo uživa radeći stvari koje nemaju direktne veze sa teniskim terenom. Igra stoni tenis sa Džastinom Biberom, Drejmondom Grinom i Loganom Polom, intervjuiše Lionela Mesija pred finale Svjetskog prvenstva i ne samo to. Stigao je da igra i mali fudbal i da tom prilikom razgovara sa mnogim fudbalskim asovima.

Dvojica od njih su objavila i zajedničku fotografiju sa najboljim svih vremena i pokazali koliko ga cijene. Dva legendarna igrača koja su mnogi zaboravili kada su vidjeli slike. Na njima su Kristijano Vijeri i Rene Igita.

"Fenomenu, volimo te Novače", napisao je Vijeri uz sliku na kojoj je Đoković držao naočare za sunce na košulji.

Čuveni golman je bio nešto rečitiji i nije skidao osmijeh sa lica.

"Sportista koji je obeležio jednu epohu. Đoković, majstor nad majstorima", napisao je Igita.

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Tagovi

Novak Đoković Kristijan Vijeri Rene Igita fudbal Tenis

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