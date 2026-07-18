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"Novače, otkrij nam pol bebe": Đoković nije mogao da vjeruje šta traže od njega

"Novače, otkrij nam pol bebe": Đoković nije mogao da vjeruje šta traže od njega

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Najveći teniser svih vremena Novak Đoković dobio je nesvakidašnju ulogu, ona nije vezana za mečeve i teren, već za dvoje navijač

Novak Đoković otkrio pol bebe svojim navijačima Izvor: Screenshot/Twitter/@frani2312

Srpski teniser Novak Đoković dobio je nesvakidašnju ulogu. Dosad se njegovo druženje sa navijačima svodilo na potpisivanje autograma i fotografisanje, ali ovog puta par koji navija za njega odlučio je da mu dodeli posebnu ulogu. Baš najbolji teniser svih vremena saopštio im je kog pola je njihova beba.

Novak je prišao grupici navijača koja je bila na terasi, dok je koverta sa polom djeteta bila vezana kanapom i spuštena do srpskog tenisera. Novak nije mogao da sakrije oduševljenje, pa je prišao prisutnima i ponosno rekao: "Ovo mi je prvi put. Prije svega, velika mi je čast. Hvala vam mnogo što ste mi omogućili da budem deo ovoga. Velika je privilegija. Iako nismo bliski, hvala vam od srca", rekao je najbolji teniser svih vremena.

A, onda je upitao par koji čeka prinovu: "Još jednom, jeste li sigurni da želite ovo da uradite?"

Brzo je nastalo čavrljanje. Novak je par upitao kog pola bi željeli da bude beba, pa su osim njih dvoje i ostali navijači dali svoje mišljenje. Tako su se neprestano smjenjivali glasovi i želje: "Dečak", pa onda: "Devojčica". Srpski teniser je otvorio kovertu i vjernim navijačima otkrio tajnu:

"Devojčica!"

"Hvala vam što ste mi dozvolili da budem dio ovog trenutka. To mi mnogo znači", dodao je Novak, a onda pozvao par kako bi im se odužio za ovu specijalnu ulogu.

Pogledajte kako je Novak Đoković otkrio pol bebe paru koji navija za njega: 

Bilo je tu raznih poklona - autogram Novaka Đokovića sa posvetom, kačket i bedž srpskog tenisera. Par je kasnije objavio i fotografiju djevojčice.

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Tagovi

Novak Đoković Tenis

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