Preminuo otac Lionela Mesija

Lionel Mesi i njegova porodica prolaze kroz teške trenutke.

Izvor: Profimedia

Prema informacijama iz Argentine, preminuo je Horhe Mesi, otac jednog od najboljih fudbalera svih vremena.

Kako je prenio pouzdani portal "Infobae" Horhe Mesi je preminuo u petak uveče oko 22 časa u jednoj klinici u Rozariju.

Otac Lea Mesija je imao 68 godina i vodio je dugu borbu sa bolešću.

Čovjek koji je sa Leom prošao sve

Prije nego što je Lionel Mesi postao jedan od najvećih fudbalera svih vremena, bio je samo dječak iz Rosarija sa velikim snom i problemom koji je mogao da promijeni čitav njegov život.

Uz njega je od početka bio njegov otac Horhe Mesi.

Horhe je bio mnogo više od roditelja. Bio je čovjek koji je vodio računa o svemu što se dešavalo iza kulisa, donosio važne odluke i pokušavao da svom sinu obezbijedi najbolje moguće uslove za razvoj. Dok je Lionel svojim talentom osvajao fudbalske terene, njegov otac se borio sa problemima koje javnost gotovo nikada nije vidjela.

Jedan od najvećih izazova pojavili su se još u Lionelovim dječačkim danima. Kao član omladinske škole Njuels Old Bojsa, Mesi je morao da dobija neophodnu medicinsku terapiju. Hose je pokušavao da pronađe način da njegov sin nastavi ijlečenje, ali podrška u Argentini nije bila dovoljna.

Zato je počeo da traži drugo rješenje.

Najprije je pokušao da dogovori prelazak u River Plejt, ali pregovori nisu završeni uspješno. Tada se otvorila potpuno drugačija mogućnost - Barselona.

Izvor: Profimedia

Horhe je bio spreman da rizikuje i zajedno sa sinom ode hiljadama kilometara daleko od kuće. Dogovor sa Barselonom bio je ključan jer je klub, osim prilike da Lionel nastavi fudbalski razvoj, mogao da mu obezbijedi i neophodno liječenje.

Tako je 13-godišnji Mesi krenuo putem koji će mu promijeniti život.

Međutim, početak u Španiji nije bio jednostavan. Porodica se teško prilagođavala na novu sredinu, a Lionel je prolazio kroz period nesigurnosti. U jednom trenutku postojala je mogućnost da se sve prekine.

Ipak, mladi Mesi nije želio da odustane. Horhe je tada donio odluku da ostane uz njega. Dok se ostatak porodice vratio u Rozario, otac je ostao sa Lionelom u Barseloni i bio mu oslonac tokom najtežeg perioda.

Godinama kasnije, sam Lionel je opisao koliko mu je ta podrška značila.

"Moj otac je uvijek bio uz mene. Prošli smo kroz mnogo loših stvari. Nekada bih se zaključao u sobu da plačem sam, a on bi radio isto, a da ja to ne vidim. Pretvarali smo se da smo obojica dobro, ali nismo bili. Otac me je pitao šta želim da uradim, da li želim da nastavim ili da se vratimo. Ja sam želio da nastavim i on je ostao sa mnom".

Te riječi možda najbolje opisuju odnos koji je postojao između njih.

Horhe nije bio samo otac. Postao je savjetnik, menadžer i čovjek koji je brinuo o poslovima svog sina kada je Lionel počeo da postaje svjetska zvijezda.

Ali nikada nije zaboravio da je ispred njega prije svega bio njegov sin.

U intervjuu iz 2007. godine, dok je Lionel već počinjao da osvaja fudbalski svijet, Horhe mu je pred kamerama uputio poruku koja je pokazala šta mu je bilo najvažnije:

"Ti veoma dobro znaš da smo prošli kroz mnogo lijepih, ali i ne tako lepih trenutaka. Kada govorimo o tim ne tako dobrim vremenima, znaš da iz njih uvijek izlazimo jači i želimo da tako bude i ubuduće, jer nam to pomaže da budemo snažniji pred životom i pomaže ti da budeš ono što jesi, jer vjerujem da si, prije svega, odlična osoba".

Izvor: Profimedia

I upravo tu se možda krije suština njihovog odnosa.

Dok je svijet u Mesiju gledao buduću fudbalsku ikonu, njegov otac je u njemu i dalje vidio dječaka iz Rozarija koji je samo želio priliku da igra fudbal.

Kasnije je Horhe preuzeo i pregovore sa velikim kompanijama, postavši važna figura iza stvaranja Mesijevog globalnog brenda. Ipak, njegov najveći doprinos dogodio se mnogo ranijem, u danima kada još niko nije mogao da zna šta će Lionel postati.

Od Rozarija do Barselone, od dječaka koji je morao da se bori za nastavak liječenja do osvajača najvećih trofeja, Horhe Mesi je bio uz svog sina.

I zato priča o Lionelu Mesiju nije samo priča o talentu, radu i fudbalskim uspjesima. To je i priča o porodici koja je bila spremna da rizikuje sve kako bi jednom dječaku pružila priliku da ostvari svoj san.

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