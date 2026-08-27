"Ako poginemo, barem sa stilom da poginemo": Goran Ivanišević ušao u veliki rizik

Goran Ivanišević pokrenuo je svoj kamp na nagovor supruge Nives koja mu je najveća podrška.

Izvor: EPA/LUKAS COCH

Nekadašnji trener Novaka Đokovića, Goran Ivanišević, pokrenuo je prvi internacionalni kamp za mlade tenisere i trenutno se nalazi u Hrvatskoj, gdje je dočekao vijesti o prvoj masters tituli svog "učenika", Artura Filsa. Nekadašnji šampion Vimbldona je priznao da mu nije bilo nimalo lako da krene u ovaj poduhvat, ali mu je supruga Nives bila najveća pokretačka snaga.

Prije 25 godina je stajao na pobedničkom postolju Vimbldona, da bi kasnije sarađivao sa najboljim teniserom svih vremena. Sada svoje tenisko znanje želi da podijeli sa klincima koji sanjaju da se bave profesionalnim tenisom. Goran priznaje da se plašio neuspejha...

"Iskreno, projekt je započeo na nagovor moje drage supruge i naše kume Anamarije Komar. One su došle na tu "suludu" ideju. Ove godine je 25. rođendan osvajanja Vimbldona i malo-pomalo rodila se ideja kampa, održavanja meča na Trgu Republike. I zbilja, Nives i Anamaria su se oko toga potrudile, osmislile, zbog čega moram zahvaliti gradonačelniku i gradu Splitu, koji su se uključili i pomogli, kao i Teniskom klubu Split. Zapravo, zahvaljujem svima koji žele da ovaj projekt uspije. Tu je i kamp, nešto što nikad nisam radio na način da to bude naša, rekao bih, porodično-prijateljska priča. Kad smo u martu imali konferenciju za novinare, rekao sam: "Nema više nazad, sad je gotovo. Ako poginemo, barem da sa stilom poginemo."

Šta je inicijalna ideja kampa "Tennis Summer by Goran Ivanišević"?

"Prvo želimo malo da podignemo TK Split. Stalno se neki kampovi otvaraju, pa smo u tom smislu pomislili: 'Pa možemo i mi nešto prodati?' U tom smislu dajemo srce, dušu, znanje, lipotu, tradiciju. Uz to sam već trinaest godina trener. Tako da mogu tu djecu naučiti nešto, a rad sa njima me vraća u mladost. Za sada sve funkcionira fenomenalno", rekao je Ivanišević za "Gloria.hr".

Za 29. avgust je zakazan spektakl, uz teniski meč koji će igrati sam Ivanišević i Borna Ćorić, biće dosta pratežeg sadržaja.

"Borna Ćorić i ja. Zahvaljujem na tom gestu. Doduše, ja ću se kotrljati po terenu, a on će igrati. Tu će biti i Iva Majoli. Ako me izda koljeno, onda od mene ništa. Tako da moram da pazim do subote, ali na kraju dana nije ni važno. Ljudi sigurno neće doći da gledaju mene kako se kotrljam, jer smo pripremili i fenomenalne koncerte - Jasnu Zlokić, Tončija Huljića i Madre Badesu. I taj događaj je humanitarnog karaktera jer sav prihod od prodaje ulaznica ide Gradu Omišu i ljudima nastradalima u požaru."

Izvor: Profimedia

Goran Ivanišević posljednje dvije decenije živi u Zagrebu, ali ga za Split vežu najljepše uspomene. "Ne može Split izaći iz mene. Tu su moji prijatelji, ulice, ti momenti, ljudi. Tu su gdje sam ih ostavio prije dvadeset godina. S istim šalama. Doduše, neki su se u međuvremenu "modernizovali". Uprkos novim zgradama, nekim novim kafićima - sve je tu. A Zagreb je moj dom. Ma, prožimaju se ta dva grada kroz moj život", zaključio je nekadašnji hrvatski as.