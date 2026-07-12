Povreda Alkaraza ozbiljnija nego što se mislilo, propušta US Open

Španac Karlos Alkaraz propustio je Rolan Garos i Vimbldon i neće žuriti sa povratkom na teren.

Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz propustio je Rolan Garos i Vimbldon nakon što je osvojio istorijsku titulu na Australijan Openu i oko njegovog povratka na teren u skorije vrijeme ima dosta sumnji. Izgleda da neće uspeti da se oporavi ni za četvrti grend slem u sezoni, US Open, prema tvrdnjama nekadašnjeg britanskog broja jedan Grega Rusedskog.

Prema njegovim riječima, snimci sa Alkarazovog treninga uopšte ne ulivaju optimizam da bi mogli da ga gledamo u Njujorku. U pitanju je jako nezgodna povreda zgloba i Španac neće rizikovati sa povratkom na teren.

"Video njegovog treninga otkriva da je Karlos još uvijek daleko od takmičenja punim intenzitetom, posebno kada koristi povrijeđenu desnu ruku. Njegov pokret prilikom serviranja je stegnut. On je praktično više puta stajao prije nego što je ostvario potpuni kontakt, umjesto da završi svoj uobičajeni servis. Ti detalji sugerišu da oporavak možda nije tako napredan kao što su se mnogi nadali", rekao je Rusedski i dodao:

"On ne treba da brine o tome koliko je vremena van terena, već prioritet mora da mu bude zdravlje. Ako mu je potrebna dodatna pauza da se zglob u potpunosti oporavi, to je daleko bolji ishod nego rizikovanje prevremenog povratka i pogoršanje povrede", kaže Britanac.

Situacija je ozbiljnija nego što se mislilo, a riječi Britanca su "upalile alarm" u svetu tenisa.

"Bio bih veoma iznenađen da Karlos igra na US Openu. Ono što sam primijetio kada sam gledao video je da udara lopticu sa malo snage, jedva da ostvaruje kontakt i pravi određene pokrete. A kada je servirao to nije činio pravilno. On je želio da pokaže da radi, pokušava da se oporavi ali ono što smo vidjeli pokreće više pitanja nego što daje odgovara i ukazuje da se dešava nešto mnogo ozbiljnije ako on zaista ne udara loptu dobro", rekao je Rusedski.

Alkaraz je izgubio dosta poena na ATP listi i prijeti mu dodatni pad, ali nema prostora za bilo kakve ishitrene poteze. Mora biti potpuno zdrav kako mu se ovaj problem ne bi ponovio ili pretvorio u hronični...

"Potreban nam je Karlosov povratak. On je superzvijezda i nadam se da će se oporaviti i riješiti ovaj problem sa zglobom. Čak i ako mu je potrebno da se odmara do kraja sezone kako bi se vratio potpuno fit, to bi bilo pozitivno. Treba da uzme koliko god mu je vremena potrebno za potpun oporavak, jer ne želimo da rizikuje i iskomplikuje možda dodatno situaciju budući da je neophodan muškom tenisu", rekao je Greg Rusedski.

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