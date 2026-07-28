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Denver doveo novog trenera: Nikola Jokić dobio eksperta za odbranu

Denver doveo novog trenera: Nikola Jokić dobio eksperta za odbranu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Dejvid Jeger dolazi u Denver kao pomoćnik trenera Adelmana, a njegov zadatak je da unaprijedi defanzivu. Jokić očekuje promene.

dejvid jeger trener denvera kod adelmana i jokica Izvor: Youtube/Printscreen/Cine Sport

Denver je odlučio da ovog ljeta dovede novog trenera u stručni štab Dejvida Adelmana i na kraju je izbor spao na dobro poznato ime - Dejvid Jeger je dogovorio sve uslove sa Nagetsima. Očekuje se da bude prvi pomoćnik Adelmanu i donijeće prije svega u tim iskustvo jer dvije decenije već radi u NBA ligi,

Jeger je samostalno vodio Memfis i Sakramento, dok je kao pomoćnik dugo radio u Grizlisima, ali i u Filadelfiji i Milvokiju, iz koga upravo stiže u redove Nagetsa.

Ekspert za odbranu

Razlog zbog koga ga je Denver angažovao je odbrana. Poznato je koliko je Denver imao problema u defanzivi poslednjih godina i Dejvid Jeger je došao najprije to da popravi. Nagetsi su bili tek 21. po defanzivnom rejtingu u prethodne dvije sezone, a u posljednjih pet sezona - Jegerovi timovi u kojima su radili su četiri puta bili u 12 najboljih odbrana lige.

Između ostalog, Grizlisi su svojevremeno kod njega bili druga odbrana u NBA, međutim da bi se to desilo - nije dovoljno samo da dođe novi trener, biće potrebno dosta toga uskladiti, dovesti pojačanja...

Vidjećemo da li će Dejvid Jeger to uspjeti da promijeni ovog ljeta dolaskom u stručni štab u kome su Adelman, Dadli i Barea.

BONUS VIDEO:

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00:43
Nikola Jokić na konjskim trkama Dužijanca
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

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Tagovi

Denver Nikola Jokić

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