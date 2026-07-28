Nikola Jokić dobija pomoć za napad na titulu: Denver želi šestostrukog Ol-stara

Denver, Majami i Klivlend žele istog igrača. Na meti ova tri kluba je Demar Derozan.
Demar Derozan postao je jedna od najtraženijih meta na NBA tržištu nakon što ga je Sakramento otpustio. Iskusni krilni košarkaš već je privukao pažnju nekoliko klubova, a prema informacijama Šamsa Čaranije sa ESPN-a, za njegov potpis najviše se interesuju Majami, Denver i Klivlend.
Derozan je prošle sezone u dresu Sakramenta imao prosjek od 18,4 poena, 2,9 skokova i 4,1 asistenciju po utakmici, uz gotovo 50 odsto šuta iz igre. Sva tri kluba u njemu vide igrača koji može odmah da donese iskustvo i kvalitet u napadu.
Majami želi da napravi ozbiljan tim oko Janisa Adetokumba, dok bi Derozan mogao da bude važan dio tog projekta. Denver ga vidi kao dodatnu pomoć Nikoli Jokiću i Džamalu Mareju, kako bi rasteretio njihove glavne igrače u napadu, ali Nagetsi trenutno imaju finansijska ograničenja.
Klivlend takođe želi da napravi iskorak i poslije plasmana u finale Istočne konferencije napadne titulu. Nakon što nisu uspjeli da dovedu Lebrona Džejmsa, Kavalirsi su zainteresovani za Derozana kao iskusnog igrača koji bi mogao da im donese dodatnu sigurnost u najvažnijim utakmicama.
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(MONDO)