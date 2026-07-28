Nikola Jokić dobija pomoć za napad na titulu: Denver želi šestostrukog Ol-stara

Denver, Majami i Klivlend žele istog igrača. Na meti ova tri kluba je Demar Derozan.

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Demar Derozan postao je jedna od najtraženijih meta na NBA tržištu nakon što ga je Sakramento otpustio. Iskusni krilni košarkaš već je privukao pažnju nekoliko klubova, a prema informacijama Šamsa Čaranije sa ESPN-a, za njegov potpis najviše se interesuju Majami, Denver i Klivlend.

Derozan je prošle sezone u dresu Sakramenta imao prosjek od 18,4 poena, 2,9 skokova i 4,1 asistenciju po utakmici, uz gotovo 50 odsto šuta iz igre. Sva tri kluba u njemu vide igrača koji može odmah da donese iskustvo i kvalitet u napadu.

Majami želi da napravi ozbiljan tim oko Janisa Adetokumba, dok bi Derozan mogao da bude važan dio tog projekta. Denver ga vidi kao dodatnu pomoć Nikoli Jokiću i Džamalu Mareju, kako bi rasteretio njihove glavne igrače u napadu, ali Nagetsi trenutno imaju finansijska ograničenja.

Klivlend takođe želi da napravi iskorak i poslije plasmana u finale Istočne konferencije napadne titulu. Nakon što nisu uspjeli da dovedu Lebrona Džejmsa, Kavalirsi su zainteresovani za Derozana kao iskusnog igrača koji bi mogao da im donese dodatnu sigurnost u najvažnijim utakmicama.

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(MONDO)