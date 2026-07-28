Marko Nikolić je doveo hrvatskog reprezentativca Lovra Majera u AEK. Očekivanja su velika, a Majer se nada povratku u reprezentaciju.

Izvor: Giorgos Arapekos/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

AEK iz Atine osvojio je šampionsku titulu u prvoj sezoni Marka Nikolića na klupi ovog kluba, pa je zbog toga vlasnik Marijos Ilijopulos obećao ozbiljna pojačanja. Kada je to rekao, malo ko je mogao da povjeruje da će AEK ovog ljeta uspjeti da dovede hrvatskog reprezentativca Lovra Majera.

Radi se o sjajnom veznom fudbaleru koga su u Hrvatskoj proglasili "nasljednikom Luke Modrića", a koji doduše nije imao previše sreće kada je u pitanju izbor klubova, tako da će sada u AEK-u probati da resetuje karijeru, kao recimo što je Luka Jović.

Lovro Majer je u ljeto 2023. godine plaćen vrtoglavih 25 miliona evra, međutim Volfsburg nije bio "pun pogodak". Odigrao je 75 utakmica, zabilježio 10 golova i 11 asistencija, ali se sve vrijeme mučio s prilagođavanjem na novu sredinu. Zato je klub iz njemačkog centra Folksvagena odlučio da proda Majera u Grčku sada za svega 6 miliona evra, gdje ga čeka ugovor na četiri godine.

Majer je u karijeri igrao još za Lokomotivu Zagreb, Dinamo Zagreb i Ren.

Interesantno je da je Majer zbog slabije forme ovog ljeta ispao i iz reprezentacije Hrvatske i tako nije igrao na Svjetskom prvenstvu, iako je bio jedan od miljenika Zlatka Dalića. Zato je odlazak u AEK i šansa da opet obuče dres "vatrenih", za koje je odigrao 38 mečeva i ima devet golova.

Inače, za njega su se interesovali Ajaks i Fiorentina, međutim odlučio se za Grčku gdje će bez ikakve sumnje zauzeti centralno mjesto u timu Marka Nikolića.

Zajedno u Ligu šampiona?

Vidi opis Marko Nikolić doveo Hrvata u Atinu: "Novi Luka Modrić" u AEK-u Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 10 / 10

AEK se nada da će usljed ulaganja ovog leta igrati i Ligu šampiona, s tim da je još neizvjesno da li će biti povlašćeni ili nepovlašćeni na žrijebu za plej-of. To detaljno prati i Crvena zvezda koja se kao povlašćena nada da će "izbjeći ovu minu" na žrijebu, s tim da je potrebno još neke stvari da se poklope.

Ako švajcarski Tun izbaci Dinamo Zagreb (prvi meč 1:1) ili vidimo neko drugo iznenađenje, potencijalni rivali Zvezde bi bili:

Leh (Poljska) - Sabah (Azerbejdžan)

Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)

Omonija (Kipar) - Univerzitatea (Rumunija)

LASK (Austrija)

Viking (Norveška)

Ako pak Dinamo Zagreb prođe i sve bude u skladu s očekivanjima, ovo su potencijalni rivali Zvezde:

AEK Atina (Grčka)

Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)

Omonija (Kipar) - Univerzitatea (Rumunija)

LASK (Austrija)

Viking (Norveška)

BONUS VIDEO:

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(MONDO)