Srbija protiv Francuske za deveto mjesto na Svjetskom prvenstvu: Nova ubjedljiva pobjeda "orlića", ali uzalud

Kadeti Srbije savladali Češku, slijedi okršaj sa Francuzima.

Izvor: asa Pahic Szabo / kolektiff/kolektiff images/RSS

Kadetska reprezentacija Srbije u rukometu zabilježila je ubjedljivu pobjedu protiv vršnjaka iz Češke 35:29 (17:13) na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Egiptu. Nažalost, "orlići" su ranije eliminisani iz borbi za medalje, pošto je poraz od Španije u drugoj fazi bio koban, pa će igrati za plasman od 9. do 12. mjesta.

Srbija je na sjajan način otvorila utakmicu, povela je sa 4:1, ali je uslijedio žestok odgovor rivala koji uspijeva da nadoknadi zaostatak i stigne do preokreta 5:8. Borba se rasplamsala, da bi mlade nade srpskog rukometa konce igre ponovo preuzele u finišu prvog poluvremena na koje su otišli za zavidnih +4 - 17:13.

Na pravi način otvorili su i drugo poluvrijeme i dostigli maksimalnih plus 6. Razigrali su se Cenić, Stankov, Draško, Stanković, dok je Simić bio na visini zadatka u odbrani. Ipak, viđena je drama na osam minuta prije kraja kada su Česi smanjili na tri gola zaostatka. Orlići od tog momenta igraju zreo rukomet i rutinski privode meč kraju.

Đorđe Draško i Andrija Stankov su postigli po devet golova, a Uroš Stanković i Ognjen Cenić po pet golova. Češku je predvodio Tomaš Vomačka sa devet golova, dok se Jan Baumruk šest puta upisao u listu strijelaca. Srbija će se u borbi za 9. mjesto sastati sa selekcijom Francuske u petak od 13.45 časova.