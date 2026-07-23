Trener Vojvodine Miroslav Tanjga oglasio se poslije ubjedljivog poraza od Ajaksa u Novom Sadu u Ligi konferencija.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Vojvodina je doživjela ubjedljiv poraz u Novom Sadu. Ajaks je bio prejak u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija - 4:1. Revanš se igra sljedeće nedjelje u Amsterdamu i srpskom timu treba čudo neviđeno da bi opstao u Evropi. U suprotnom, završava takmičenje u evropskim takmičenjima u tekućoj sezoni. Analizu utakmice dao je Miroslav Tanjga odmah poslije meča.

"Upravo to, prvo poluvrijeme smo imali koliko toliko neke šanse, iako su oni bili nadmoćni od prvog minuta. Pokazali su moć i kvalitet, mi se nismo tokom čitave utakmice, nismo mogli da im pariramo na taj fudbalski način. Čestitam im na zasluženoj pobjedi, možda je i malo previsoka", rekao je Tanjga.

Vidi opis Miroslav Tanjga nakon poraza Vojvodine od Ajaksa: "Pokazali su moć, možda je rezultat malo previsok" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Čeka sada njegov tim težak posao i revanš u kom će morati da naprave veliko čudo.

"Da, težak posao je u Vojvodini, posebno kada imate ovakve utakmice kao što su Ajaks, Ferencvaroš, prije revanša Crvena zvezda, ali tako je kako je. Takav je posao", zaključio je Tanjga.

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(MONDO)