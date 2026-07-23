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Miroslav Tanjga nakon poraza Vojvodine od Ajaksa: "Pokazali su moć, možda je rezultat malo previsok"

Miroslav Tanjga nakon poraza Vojvodine od Ajaksa: "Pokazali su moć, možda je rezultat malo previsok"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Trener Vojvodine Miroslav Tanjga oglasio se poslije ubjedljivog poraza od Ajaksa u Novom Sadu u Ligi konferencija.

miroslav tanjga prva izjava poslije poraza od ajaksa Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Vojvodina je doživjela ubjedljiv poraz u Novom Sadu. Ajaks je bio prejak u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija - 4:1. Revanš se igra sljedeće nedjelje u Amsterdamu i srpskom timu treba čudo neviđeno da bi opstao u Evropi. U suprotnom, završava takmičenje u evropskim takmičenjima u tekućoj sezoni. Analizu utakmice dao je Miroslav Tanjga odmah poslije meča.

"Upravo to, prvo poluvrijeme smo imali koliko toliko neke šanse, iako su oni bili nadmoćni od prvog minuta. Pokazali su moć i kvalitet, mi se nismo tokom čitave utakmice, nismo mogli da im pariramo na taj fudbalski način. Čestitam im na zasluženoj pobjedi, možda je i malo previsoka", rekao je Tanjga.

Čeka sada njegov tim težak posao i revanš u kom će morati da naprave veliko čudo.

"Da, težak posao je u Vojvodini, posebno kada imate ovakve utakmice kao što su Ajaks, Ferencvaroš, prije revanša Crvena zvezda, ali tako je kako je. Takav je posao", zaključio je Tanjga.

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Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

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Tagovi

FK Vojvodina Ajaks Konferencijska liga Miroslav Tanjga

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