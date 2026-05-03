"Vidjeli ste šta znači škola FMP-a": Čović "pecnuo" Zvezdu, pa otkrio šta ga mnogo zabrinjava

Nebojša Čović pričao je o igri Crvene zvezde, porazu od Zlatibora, kao i o stvarima koje ga zabrinjavaju.

Crvena zvezda izgubila je od Zlatibora u drugom meču četvrtfinala plej-ofa KLS. O tome, ali i o drugim temama pričao je predsjednik košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović u emisiji "Sportuna" na UNA televiziji. Iskoristio je momenat i da malo "pecne" crveno-bijele zbog tog poraza kada je bilo govora o značaju mladih igrača i forsiranju domaćih igrača u novoj profesionalnoj košarkaškoj ligi za koju se zalaže.

"Vidjeli ste šta znači škola FMP - Protić, Smiljanić, bio je i onaj centar...", rekao je Čović aludirajući na Protića koji je ubacio 26 poena Zvezdi (5/9 za tri) i Ivana Smiljanića (15).

Spominjao je i incident koji se dogodio na meču sa Nikolom Kalinićem i osudio ga je zbog njegovog ponašanja.

"Vidim loše signale"

Kao prvi čovjek KSS Čović je pričao i o stvarima koje ga zabrinjavaju, reprezentaciji Srbije, porazu Bešiktaša sa selektorom Dušanom Alimpijevićem, ispadanju Nikole Jokića iz plej-ofa NBA lige...

"Loše je prošla reprezentacija u Rigi na Eurobasketu, nastavilo se lošim rezultatima u Evroligi Zvezde i Partizana, loš rezultat u Evrokupu našeg selektora, to su mi sve loši znaci, loš rezultat Denvera. Loši signali. Gledao bih, posebno kada vidim kakvi dopunski pritisci se prave. Jul nam je važan, mečevi sa Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom. Onda avgust gdje se spajamo u grupi sa Italijanim i Litvancima i onda da vidimo koliko nam je važan novembar. Ako ne odemo na Mundosbasket, nas nema ni na Olimpijskim igrama. Faktor remećenja i sputavanja rada KSS, neću da dozvolim opstrukciju rada UO i zato ćemo držati UO onako kako treba", zaključio je Čović.