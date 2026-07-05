Kapiten reprezentacije Srbije Nikola Jokić govorio je o ulozi u timu, o meču protiv BiH i pobjedi "orlića" u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

Kapiten Srbije u kvalifikacionim prozorima za Svjetsko prvenstvo Nikola Jokić govorio je pred meč "orlova" protiv Bosne i Hercegovine. NBA zvijezda i jedan od najboljih košarkaša na planeti analizirao je i pobjedu protiv Švajcarske, potom kapitensku traku za koju tvrdi da mu veoma znači, a posebno je pohvalio i mlade košarkaše Srbije koji u nedjelju od 19.15 sati igraju protiv Sjedinjenih Američkih Država u finalu Svjetskog prvenstva.

Srbija će u ponedjeljak od 20 sati dočekati Bosnu i Hercegovinu u posljednjem meču grupne faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a susret je na programu u dvorani Aleksandar Nikolić. Jokić se najprije prisjetio trenutka kad je posljednji put igrao u popularnom Pioniru. "Finale Kupa protiv Crvene zvezde, kad sam promašio za pobjedu, dok sam igrao za Megu", rekao je kapiten Srbije.

Vidi opis Jokić otvorio dušu: "Rekao sam i igračima, pamtiću ovo do kraja života" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Br. slika: 15 15 / 15 AD

Srbija je ubjedljivo pobijedila Švajcarsku, ali početak meča nije bio nimalo lak za "orlove". Ipak, srpski tim zabilježio je 32 asistencije na meču, dok je rival ostvario svega 11.

"Od samog početka se tražio 'ekstrapas', da se pronađe neki bolji šut. Rekao bih da smo to dobro radili većim dijelom utakmice, promašivali smo neke otvorene šuteve, ali smo kreirali i neke dobre šuteve. To govori dosta o pristupu prema ofanzivnom delu. Defanzivni dio nije bio toliko dobar, pogotovo u prvoj četvrtini, loše smo počeli utakmicu i mučili smo se do poluvremena. Rekao sam i tad, petorka koja je riješila treću četvrtinu i počela četvrtu - mislim da su prenijeli energiju i rezultat i momentum na našu stranu. Oni su zaigrali dobro, prelomili meč", rekao je Nikola Jokić.

Kad je u pitanju reprezentacija Bosne i Hercegovine, "orlovi" su spremni za novog rivala!

"Oni su kolektivno, kao ekipa, nezgodni. Igrači njihovih gabarita su jaki, visoki, dugački, fizikalni... Neće nas iznenaditi agresivnošću, spremni smo. To smo apostrofirali i u meču protiv Švajcarske, znamo šta nas čeka. Mi ćemo pokušati da nametnemo našu agresivnost. Vidjeli smo kako je BiH odigrala protiv Turaka, ne smijemo da dozvolimo da budu energetski bolji od nas", rekao je.

"Svaka im čast" Reprezentacija Srbije do 17 godina igra u finalu Svjetskog prvenstva. "Svaka im čast! Velika perspektiva, velika budućnost. Svi koji igraju daju sve od sebe, vidi se da im znači mnogo. U moje ime, ime ekipe, saigrača, trenera, doktora, svih... čestitam im i želim im sreću u finalu."

Na kraju, ali ne i najmanje važno, Nikola Jokić otkrio je koliko mu znači titula kapitena reprezentacije: "Ako je u Švajcarskoj bilo kao kod kuće, možemo zamisliti kako će biti ovdje. To je bila moja prva utakmica kao kapitena i pobjeda. Mislim da sam prvi put u životu kapiten, znači mi mnogo. Rekao sam to i ekipi, pamtiću ovo do kraja života, jer mi znači mnogo", zaključio je Nikola Jokić.